Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവാനോളം പ്രതീക്ഷയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 11:48 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 11:48 PM IST

    വാനോളം പ്രതീക്ഷയിൽ യു.ഡി.എഫ്; ചരിത്ര മുന്നേറ്റം ഉറപ്പെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    വാനോളം പ്രതീക്ഷയിൽ യു.ഡി.എഫ്; ചരിത്ര മുന്നേറ്റം ഉറപ്പെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പോ​ളി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടി​യെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക്യാ​മ്പ്. ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ക​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ ത​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ‘ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ അ​ജ​ണ്ട’ നി​ശ്ച​യി​ക്കും​വി​ധം ക​രു​ത്തു​റ്റ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഇ​ക്കു​റി മാ​റാ​നാ​യി എ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ഇ​ത് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും.

    2026ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ പോ​രി​ലെ അ​ന്തി​മ​ഫ​ലം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം ആ​സ​ന്ന​മാ​യി എ​ന്ന​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​ല​യ​ടി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​ല്ലു​പോ​ലെ ഉ​റ​ച്ച കോ​ട്ട​ക​ളി​ലും ത​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ള​ക്കം ത​ട്ടി​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം, ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി, ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ക​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ വി​കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഈ ​ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം വോ​ട്ടാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വ​യ്ക്കും എ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ന്റെ ത​ലേ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് അ​ക്ക​മി​ട്ട് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​തും പ​ര​സ്യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച​തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി മേ​ൽ കൈ​യു​ണ്ടാ​ക്കി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​സ്തു​ത പ​ര​മെ​ന്ന് പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കും വ​സ്തു​ത നി​ര​ത്ത​ലി​നും സാ​ധി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​ന് മ​റ​യി​ടാ​ൻ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കി​യ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ കെ​ട്ടു​റ​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​ത്.

    ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തു​ട​ർ​ച്ച എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത ഗു​ണം ചെ​യ്തു. അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വി​ഷ​യം ജ​ന​വി​ധി​യെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    തുണയായി ക്ഷേമത്തണൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ​ട്ടു​റ​പ്പോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും വി​ക​സ​ന​ക്ഷേ​മാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ണ​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ മേ​ധാ​വി​ത്വ​വും അ​ടി​ത്ത​റ​യും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു ക്യാ​മ്പ്. ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യ്ക്ക് പു​റ​മേ, യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി മു​ന്ന​ണി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യും വോ​ട്ടാ​കും.

    ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ, കി​ഫ്ബി എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, റേ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ 1600 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 2000 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രി​റി​നോ​ടു​ള്ള മ​തി​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മ​ട​ക്കം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​വാ​ദം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പീ​ഡ​നാ​രോ​പ​ണം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ​മ​ർ​ത്ഥ​മാ​യി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി. മാ​ത്ര​മ​ല്ല തെ​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​ർ എ​ത്ര ഉ​ന്ന​ത​രാ​യാ​ലും സം​ര​ക്ഷി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ട​ക്കം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തി​ലൂ​ടെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ദി​ലീ​പി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടും ആ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​നാ​യ​ത് സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​ള​യ്ക്കാ​നാ​യ​തും പ്ര​തി​രോ​ധ മി​ക​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​നു. മു​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​നാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​കം. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കു​റി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി. ഇ​ത് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ന്ന​ണി​യി​ലു​ള്ള​ത് ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ല​മാ​യി. മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ചു​വ​ടു മാ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ട്ടം ഒ​പ്പം കൂ​ടി​യ ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ക്കു​റി​യും മു​ന്ന​ണി നി​ല ഭ​ദ്ര​മാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യം, പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​യി​ല​ട​ക്കം സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യും മു​ന്ന​ണി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ബൂ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യും മു​ന്ന​ണി​യും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മി​ക​ച്ച സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​നം അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. മ​റ്റ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ഈ ​മി​ക​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ത​ൽ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വ​രെ ജ​ന​വി​ധി​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കും. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യം, മൂ​ന്നാം ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രു​തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UDFLDFKerala Local Body Election
    News Summary - Kerala Local Body Election: UDF is in high hopes; LDF says historic breakthrough is certain
    Similar News
    Next Story
    X