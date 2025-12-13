നഗരസഭകളിൽ കരുത്ത് കൂട്ടി യു.ഡി.എഫ്...

Begin typing your search above and press return to search.
    കൊച്ചി കോർപറേഷൻ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമായ മഹാരാജാസ് കോളജിന് മുന്നിലെ വിജയാഹ്ലാദം (photo: ബൈജു കൊടുവള്ളി)

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ല​ത് മു​ന്നേ​റ്റം ക​ണ്ട സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ​ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മേ​ൽ​​ക്കൈ. ആ​കെ​യു​ള്ള 87 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഒ​ഴി​കെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന 86 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 54ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 28ഉം ​എ​ൻ.​ഡി.​എ ര​ണ്ടും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ഒ​ന്നും നേ​ടി. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ട് തു​ല്യ​നി​ല​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 45ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 35ഉം ​എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ര​ണ്ടും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നാ​ലെ​ണ്ണ​വു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും കാ​സ​ർ​കോ​ടും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​രി​ലും ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലും തൃ​ശൂ​രി​ലും അ​ത​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ വെ​ച്ചു​മാ​റി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ര​ണ്ട്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​ന്ന് എ​ന്ന അ​നു​പാ​തം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ അ​ർ​പ്പി​ച്ച കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ പി​റ​കി​ലാ​യി. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യം സ്വ​പ്നം​ക​ണ്ട ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യി. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ഇ​ട​ത് കോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ൻ.​ഡി.​എ​​യെ തു​ണ​ച്ചെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് 11 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ പൊ​ന്നാ​നി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ സം​പൂ​ജ്യ​രാ​കാ​തെ കാ​ത്തു. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ആ​റ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചി​ട​ത്തും ഭ​ര​ണം​പ​ടി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ല്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ക​ട​നം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്, വ​ർ​ക്ക​ല മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്ടും നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​യി​ലും ഒ​റ്റ​ക്ക്​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ വ​ർ​ക്ക​ല, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം മാ​റി. ​

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് മൂ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, നീ​ലേ​ശ്വ​രം എ​ന്നി​വ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും കാ​സ​ർ​കോ​ട് യു.​ഡി.​എ​ഫും നി​ല​നി​ർ​ത്തി. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​ജ്ജ്വ​ല പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​പ്പി​നും ചു​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റം. 12 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ 11ലും ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ് നേ​ട്ടം. പൊ​ന്നാ​നി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സി.​പി.​എം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ സി.​പി.​എം നേ​ടി​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചു. 2020ൽ ​ഒ​മ്പ​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്.

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ, ക​ട്ട​പ്പ​ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ക​ട്ട​പ്പ​ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ക​ണ്ട കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗം ഇ.​എം. ആ​ഗ​സ്‌​തി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യം ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ 10 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും പി​ടി​ച്ചു. കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ആ​ലു​വ, പ​റ​വൂ​ർ, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, മ​ര​ട്, തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കോ​ത​മം​ഗ​ലം, പി​റ​വം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ന്നെ ഭ​രി​ച്ച തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും പി​ടി​ച്ചു. ഏ​ലൂ​രും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത അ​ങ്ക​മാ​ലി​യു​മാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ള​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ അ​ഞ്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും മൂ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും. ഭ​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ങ്കി​ലും ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഇ​ട​ത് സീ​റ്റ് കു​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 37 സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ക്കു​റി 32 ആ​യി. ഏ​ഴി​ൽ​നി​ന്ന് 13 ആ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ 2020ലെ ​നി​ല തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ചാ​ല​ക്കു​ടി, ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, ചാ​വ​ക്കാ​ട്, കു​ന്നം​കു​ളം, വ​ട​ക്കാ​​ഞ്ചേ​രി, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ലൊ​ഴി​കെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സീ​റ്റു​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വ് സം​ഭ​വി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി ഏ​റ്റ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ച്ച കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി, ചി​റ്റൂ​ർ, ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യാ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട ബി.​ജെ.​പി​യെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൈ​വി​ട്ടു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ചി​റ്റൂ​ർ-​ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​വും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​ർ​ക്കും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്തും. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ഭ​​ദ്ര​മാ​ണ്. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ആ​റ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചി​ട​ത്തും ഭ​ര​ണം​പ​ടി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം. ആ​ല​പ്പു​ഴ, കാ​യം​കു​ളം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​വ​ർ പ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ചേ​ർ​ത്ത​ല മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​ത്.

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ല്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രെ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. പു​ന​ലൂ​ർ, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ തു​ല്യ​നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി​യെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​രു​ത്തി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​-​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ന്ന​ണി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ പ​ര​വൂ​ർ ഇ​ക്കു​റി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഒ​റ്റ​ക്ക്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലി​രു​ന്ന ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ ലീ​ഡോ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി.

    കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ ആ​കെ​യു​ള്ള ആ​റ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ​ത്തെ പോ​ലെ അ​ഞ്ചി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ സാ​ധി​ച്ചു. കോ​ട്ട​യം, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ, വൈ​ക്കം, ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട, ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ പാ​ലാ​യി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ നാ​ലി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ഭ​ര​ണം​പി​ടി​ച്ച്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, അ​ടൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത യു.​ഡി.​എ​ഫ്,​ തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

