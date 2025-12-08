Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Dec 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 8:44 AM IST

    പത്തനംതിട്ടയിൽ യു.ഡി.എഫ്​ നില മെച്ചപ്പെടുത്തും

    പത്തനംതിട്ടയിൽ യു.ഡി.എഫ്​ നില മെച്ചപ്പെടുത്തും
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നീ​റി​പ്പു​ക​യു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​ടെ​യും രാ​ഹു​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മാ​മ​ല​നാ​ട്ടി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​പ്പോ​രി​ന്​ ക​ടു​പ്പം. യു.​ഡി.​​എ​​ഫ്​ കോ​​ട്ട​​യെ​​ന്ന വി​​ശേ​​ഷ​​ണ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട​യെ അ​​ടി​​മു​​ടി ചു​​വ​​പ്പി​​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു 2020ലേ​ത്. ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. ​ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റാ​നു​ള്ള ​ ശ്ര​മം ഏ​റെ​ക്കു​റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​​ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​വ​സാ​ന​ലാ​പ്പി​ൽ ഇ​ട​ത്​- വ​ല​ത്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ചി​ത്രം. നാ​ല്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ അ​ടൂ​രി​ൽ ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ചാ​ണ്​ പോ​രാ​ട്ടം. തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം അ​ക​ന്നു​നി​ന്നേ​ക്കാം. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യ പ​ന്ത​ള​ത്ത്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ അ​ത്ര പ​ന്തി​യ​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കൊ​പ്പം ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും ഇ​വ​രു​ടെ സീ​റ്റെ​ണ്ണം കു​റ​ക്കാം.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്​ മു​ൻ​തൂ​ക്കം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഏ​ഴ്​ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​ന്നി​ൽ ​ഒ​തു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.​ ഇ​ത്ത​വ​ണ കീ​ഴ്​​മേ​ൽ മ​റി​ഞ്ഞേ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ നേ​രി​യ മേ​ധാ​വി​ത്ത​മാ​ണ്​​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഒ​ട്ടും പി​ന്നി​ല​ല്ലാ​തെ​യു​ണ്ട്. വ​ലി​യൊ​രു​ശ​ത​മാ​നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​യേ​ക്കാം. താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​​ടെ അ​ഭാ​വം നി​ഴ​ലി​ച്ചു. പ​ണ​ത്തി​ള​ക്കി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം കെ​ഴു​പ്പി​ച്ച എ​ൻ.​ഡി.​എ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ സീ​റ്റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    Girl in a jacket

