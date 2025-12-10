Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    10 Dec 2025 7:27 AM IST
    10 Dec 2025 7:27 AM IST

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല മെ​​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല മെ​​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും
    ക​ണ്ണൂ​ർ: ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​തി​നു​ള്ള മേ​ധാ​വി​ത്വം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും തു​ട​രും. ജി​ല്ല, ബ്ലോ​ക്ക്, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ഇ​ട​തി​നു​ത​ന്നെ​യാ​വും മേ​ൽ​ക്കൈ. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യു​മു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​ൻ പി.​കെ. രാ​ഗേ​ഷ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​മ​ത​രും പി​ടി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​ചി​ത്രം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ജി​ല്ല, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മേ​ൽ​ക്കൈ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും തു​ട​രും. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല മെ​​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കേ​ര​ള കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് മാ​ണി വി​ഭാ​ഗം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത് മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും മു​ന്ന​ണി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മ​ല്ല മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ല​ത്ത​ക​ർ​ച്ച, വ​ന്യ​ജീ​വി​ശ​ല്യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​തൃ​പ്തി.

    മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​താ​നും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ നേ​രി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​നാ​ണ് പ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. കു​ടി​യേ​റ്റ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സീ​റ്റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വി​ടെ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ട്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രി​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ണ്. ഇ​രി​ട്ടി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഭ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​വും. ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വീ​ണ്ടും പി​ന്നാ​ക്കം പോ​വും. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തോ​ളം വ​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി പി​ടി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    News Summary - UDF in local body election
