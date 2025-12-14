Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 Dec 2025 5:13 PM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 5:36 PM IST

    ‘എന്‍റെ കുഞ്ഞനുജൻ അബുവിന്...’; തനിക്ക് ലഭിച്ച നോട്ട് മാലകൾ കിടപ്പുരോഗിക്ക് നൽകി വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി

    UDF candidate Pathanamthitta
    പത്തനംതിട്ട: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചിരിക്കെ വിജയാഘോഷ റാലിയിൽനിന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ച നോട്ട് മാലകൾ കിടപ്പുരോഗിയുടെ വീട്ടിലെത്തി നൽകി യു.ഡി.എഫ് സ്ഥനാർഥി. പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സന്തോഷക്കാഴ്ച.

    വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി അൻസാർ മുഹമ്മദാണ് നോട്ട് മാലകൾ കിടപ്പുരോഗിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ നോട്ട് മാലകൾ എന്‍റെ കുഞ്ഞനുജൻ അബുവിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

    തോൽപ്പിച്ച സ്ഥാനാർഥിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി

    മലപ്പുറം: താൻ തോൽപ്പിച്ച സ്ഥാനാർഥിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. മലപ്പുറം നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്‌ 18-ാം വാർഡിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ഫൈസൽ കുഴിമണ്ണിൽ വെൽഫയർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി വി.കെ ആലംഗീറിനെ കെട്ടിപിടിച്ചാണ് കരഞ്ഞത്.


    നേരത്തെ മുതൽ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇരുവരും. അഞ്ച് വോട്ടിനാണ് ഫൈസൽ ആലംഗീറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

    പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആകെയുള്ള അഞ്ച്​ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും യു.ഡി.എഫിന്​​ മേൽക്കൈ

    പത്തനംതിട്ട: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ്​ നിലയനുസരിച്ച്​ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആകെയുള്ള അഞ്ച്​ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും യു.ഡി.എഫിന്​​ മേൽക്കൈ. കോന്നി, ആറന്മുള, അടൂർ, തിരുവല്ല, റാന്നി എന്നിവയാണ്​ ജില്ലയിലെ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം നിലവിൽ എൽ.ഡി.എഫിനൊപ്പമാണ്​.

    കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ 11 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏഴിടത്തും യു.ഡി.എഫിനാണ്​ ഭൂരിപക്ഷം. മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്‍റെ മണ്ഡലമായ ആറന്മുളയിലെ 10 പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുളനട മാത്രമാണ്​ എൽ.ഡി.എഫിന്​​ ലഭിച്ചത്​. പത്തനംതിട്ടയിൽ നഗരസഭ അടക്കം പത്ത്​ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫാണ്​ മുന്നിൽ. ഓമല്ലുരിൽ ബി.ജെ.പിയാണ്​ വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. നാരങ്ങാനത്ത്​ സമനില​.

    അടൂരിൽ നാല്​ പഞ്ചായത്തും അടൂർ നഗരസഭയും യു.ഡി.എഫിനൊപ്പം നിന്നു. പന്തളം നഗരസഭയിൽ എൽ.ഡി.എഫ്​ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ പന്തളം തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ബി.ജെ.പിക്കാണ്​ ഭരണം. തിരുവല്ലയിൽ 11 പഞ്ചായത്തും ഒരു നഗരസഭയുമാണുള്ളത്​. ഇതിൽ നഗരസഭ അടക്കം ഏഴിടത്ത്​ യു.ഡി.എഫിനാണ്​ ഭൂരിപക്ഷം. റാന്നിയി​ലെ 12 പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാലിടത്ത്​ മാത്രമാണ്​ ഇടതുപക്ഷം മുന്നിലെത്തിയത്​. ഒരിടത്ത്​ ബി.ജെ.പിയാണ്​ മുന്നിൽ.

