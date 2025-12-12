Begin typing your search above and press return to search.
    വലിച്ചിറക്കി നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി: കണ്ണൂരിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കും ഏജന്റിനും ക്രൂരമർദനം

    ജ​ന​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ത്തു, ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത് സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​രെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    UDF candidate,agent brutally, beaten , Kannur, dragged,ground,trampled, മർദനം, കണ്ണൂർ,
    മർദനത്തിന്റെ സിസി ടി.വി ദൃശ്യം

    Listen to this Article

    ക​ണ്ണൂ​ർ: മ​മ്പ​റ​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പോ​ളി​ങ് ഏ​ജ​ന്റി​നെ ജ​ന​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ക​യ​റി ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു. വേ​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 16ാം വാ​ർ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പോ​ളി​ങ് ഏ​ജ​ന്റ് ന​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു​വി​നാ​ണ് (61) മ​ർ​ദ​നം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30ഓ​ടെ മ​മ്പ​റം ടൗ​ണി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചോ​ളം പേ​രാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു​വി​ന്റെ ജ​ന​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ന​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു​വി​നെ വ​ലി​ച്ചി​റ​ക്കി നി​ല​ത്തി​ട്ട് മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റും മ​റ്റു സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും എ​റി​ഞ്ഞ് ത​ക​ർ​ത്തു.

    വേ​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​തി​നാ​റാം വാ​ർ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ടി. ​ഷീ​ന​യെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റി​ന് മ​ർ​ദ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​യാ​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ശേ​ഷം ന​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു ജ​ന​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു മ​ർ​ദ​നം.

    മ​റ്റു ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ നി​ല​വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ക​യും അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​രു​വ​രെ​യും ത​ല​ശ്ശേ​രി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ധ​ർ​മ​ടം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ന​ത്ത പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹ​മു​ണ്ട്.

    News Summary - UDF candidate and agent brutally beaten in Kannur, dragged to the ground and trampled
