Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉദയകുമാർ എങ്ങനെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 8:47 AM IST

    ഉദയകുമാർ എങ്ങനെ മരിച്ചു, ആര് കൊന്നു..?;ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉദയകുമാർ എങ്ങനെ മരിച്ചു, ആര് കൊന്നു..?;ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ മ​രി​ച്ചു, ആ​ര് കൊ​ന്നു, തു​ട​യി​ലെ ര​ക്ത​ധ​മ​നി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ച​ത​ഞ്ഞു​പൊ​ട്ടി, ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ 22 മു​റി​വു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യി...​ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും വെ​റു​തെ​വി​ട്ട ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ബാ​ക്കി​യാ​കു​ന്ന​ത് നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ‘പി​ന്നെ എ​ന്‍റെ മോ​നെ കൊ​ന്ന​ത് ഞാ​നാ​ണോ’ എ​ന്ന ഉ​ദ​യ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ മാ​താ​വ് പ്ര​ഭാ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​തും ആ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്.

    കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ‍യി തു​ട​രു​ന്ന നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ഇ​നി​യും തു​ട​രാ​നാ​ണ് 72കാ​രി​യാ​യ പ്ര​ഭാ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ ​അ​മ്മ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റു​മാ​യ പി.​കെ. രാ​ജു ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    22 ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2005 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ല​യു​ടെ തീ​വ്ര​ത വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​ബി.​ഐ​യും അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. അ​വ​ർ പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ഭാ​വ​തി​യ​മ്മ പോ​കും. സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ഗ്ധാ​നം ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് പി​ഴ​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തെ വി​ധി​യി​ൽ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ ശി​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​പ്പോ​ഴും ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ലാ​രെ​ന്ന ചോ​ദ്യം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    2005 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദ​യ​കു​മാ​റി​നെ ശ്രീ​ക​ണ്ഠേ​ശ്വ​രം പാ​ർ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റം ആ​രോ​പി​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി ഫോ​ർ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മൂ​ന്നാം​മു​റ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളും സാ​ക്ഷി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ദ്യ​മേ കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു. കൂ​റു​മാ​റ​ലും പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ഡ​മ്മി പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ മു​ഖം​മ​റ​ച്ച് എ​ത്തി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. 13 വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നോ​ടു​വി​ലാ​ണ് 2018 ജൂ​ലൈ 25ന് ​ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ സി.​ബി.​ഐ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച​ത്. ആ ​വി​ധി​യാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Custody Deathudayakumar murder caseKeralaCrime
    News Summary - Udayakumar custody death case
    Similar News
    Next Story
    X