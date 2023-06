കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞിയിൽ ബൈക്കും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

cancel camera_alt അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബൈക്ക്. ഇൻസെറ്റിൽ മരിച്ച അമേസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ജിബിൻ സാബു By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞിയിൽ ബൈക്കും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു.തോട്ടപ്പള്ളി സ്വദേശി ജിബിൻ സാബു, കാരശ്ശേരി പാറത്തോട് സ്വദേശി അമേസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.45 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. കൂടരഞ്ഞി മുക്കം റോഡിൽ താഴെക്കൂടരഞ്ഞിയിൽ വെച്ച് യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ഓട്ടോയുമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരേയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Show Full Article

News Summary -

Two youths met a tragic end in a collision between a bike and an auto in Koodaranji, Kozhikode