Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:40 AM IST

    കക്കാടംപൊയിലിൽ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    bike accident Kakkadampoyil, Malappuram
    കക്കാടംപൊയിലിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബൈക്ക്

    അരീക്കോട്: കക്കാടംപൊയിൽ പന്നിയാമലയിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒതായിക്ക് സമീപം ചൂളാട്ടിപ്പാറ സ്വദേശി സുധർമന്റെ മകൻ സൂരജ് (20), ചൂളാട്ടിപ്പാറ കരിക്കാട്ട് പൊയിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ ഷാനിദ് (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

    വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതോടെയാണ് സംഭവം. കക്കാടംപൊയിലേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പോയ ഇരുവരും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ പന്നിയമല ഭാഗത്ത് ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രദേശവാസികൾ അരീക്കോട്ടെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    ബൈക്കിന്റെ ബ്രേക്ക് പൊട്ടിയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പറയുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ അരീക്കോട്ടെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയിൽ. ഷാനിദിന്റെ മാതാവ്: ഫാത്തിമ. സഹോദരങ്ങൾ: ഹക്കീം, മുനവിർ. സൂരജിന്റെ മാതാവ്: രമ്യ. സഹോദരി: അർച്ചന.

