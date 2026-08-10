കൊച്ചിയിൽ ചൂട് വെള്ളം വീണ് പൊള്ളലേറ്റ രണ്ട് വയസ്സുകാരി അണുബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു

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Posted Ondate_range 10 Aug 2026 11:19 AM IST
Updated Ondate_range 10 Aug 2026 11:19 AM IST
കൊച്ചിയിൽ ചൂട് വെള്ളം വീണ് പൊള്ളലേറ്റ രണ്ട് വയസ്സുകാരി അണുബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Two-year-old girl dies after being scalded by hot water
കോതമംഗലം: കൊച്ചിയിൽ ചൂട് വെള്ളം വീണ് പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് വയസ്സുകാരി അണുബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു. കോട്ടപ്പടി മുട്ടത്തുപാറ മേൽഭാഗത്ത് വീട്ടിൽ ലിജു-എൽബി ദമ്പതിമാരുടെ മകൾ ബിൽഗ മറിയം ലിജു (2) ആണ് മരിച്ചത്. അമ്മ മാറിയ സമയത്ത് കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാനായി ബക്കറ്റിൽ വെച്ചിരുന്ന ചൂട് വെള്ളം കുട്ടി ബക്കറ്റിൽ പിടിച്ചതോടെ അബദ്ധത്തിൽ മറിഞ്ഞ് ദേഹത്ത് വീഴുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് അണുബാധ ഉണ്ടാകുകയും തുടർന്ന് ഇന്നലെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. സഹോദരൻ: യാസിൻ
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