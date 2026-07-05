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    Kerala
    Posted On
    date_range 5 July 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 8:04 AM IST

    കെ. മുരളീധരന്‍റെ ഓഫിസിലെ രണ്ട്​ സ്റ്റാഫുകൾ രാജിവെച്ചു; ഒരാൾ വിട്ടുപോയി

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    K. Muraleedharan
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    കെ. മുരളീധരൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്റെ പേ​ഴ്‌​സ​ണ​ല്‍ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ രാ​ജി​വെ​ച്ചു, ഒ​രാ​ൾ വി​ട്ടു​പോ​യി. എം.​എ​ല്‍.​എ ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴ​ട​ക്കം മു​ര​ളീ​ധ​ര​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ഡീ​ഷ​ണ​ല്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ലാ​ല്‍, അ​സി. പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​വി​ന്ദ് രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഓ​ഫി​സ്​ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്.

    ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​ക​രം നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി. ശ്രീ​ലാ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ല്‍ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി വി​ര​മി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ ഒ​രാ​ള്‍ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ഴ്ച​ക​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​വും മ​ട​ങ്ങി. ഈ ​ത​സ്തി​ക​യി​ലും മ​റ്റൊ​രാ​ളെ നി​യ​മി​ച്ചു.

    പ​തി​വി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഡോ​ക്ട​റെ നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണ് ചി​ല രാ​ജി​ക​ള്‍ക്ക്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്ന്​ പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ജോ​ലി​യി​ല്‍ തു​ട​രേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജി​യെ​ന്ന്​ വി​ട്ടു​പോ​യ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

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    TAGS:K MuraleedharanHealth MinisterresignedOffice staffLatest News
    News Summary - Two staff members in K. Muraleedharan's office resign one leaves
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