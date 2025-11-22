Begin typing your search above and press return to search.
    മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭക്ക് രണ്ട് പുതിയ മെത്രാന്മാർ

    കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ര്‍ ഒ​സ്താ​ത്തി​യോ​സും യൂ​ഹോ​നോ​ന്‍ മാ​ര്‍ അ​ല​ക്‌​സി​യോ​സും അ​ഭി​ഷി​ക്ത​രാ​യി
    മല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യു​ടെ പു​തി​യ മെ​ത്രാ​ന്മാ​രാ​യി കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ര്‍ ഒ​സ്താ​ത്തി​യോ​സും യൂ​ഹോ​നോ​ന്‍

    മാ​ര്‍ അ​ല​ക്‌​സി​യോ​സും അ​ഭി​ഷി​ക്ത​രാ​യ ചടങ്ങിൽ നിന്ന്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം : മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യു​ടെ പു​തി​യ മെ​ത്രാ​ന്മാ​രാ​യി കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ര്‍ ഒ​സ്താ​ത്തി​യോ​സും യൂ​ഹോ​നോ​ന്‍ മാ​ര്‍ അ​ല​ക്‌​സി​യോ​സും അ​ഭി​ഷി​ക്ത​രാ​യി. കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്‌ ത​ട​ത്തി​ൽ റ​മ്പാ​ൻ, ഡോ. ​യൂ​ഹാ​നോ​ൻ കു​റ്റി​യി​ൽ റ​മ്പാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്‌ പു​തി​യ മെ​ത്രാ​ന്മാ​രാ​യ​ത്‌. യൂ​ഹോ​നോ​ന്‍ മാ​ര്‍ അ​ല​ക്‌​സി​യോ​സ്‌ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​തി​രൂ​പ​ത സ​ഹാ​യ മെ​ത്രാ​നാ​കും.

    കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ര്‍ ഒ​സ്താ​ത്തി​യോ​സ്‌ സ​ഭ​യു​ടെ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ അ​പ്പോ​സ്‌​തോ​ലി​ക്‌ വി​സി​റ്റേ​റ്റ​റാ​കും. പ​ട്ടം സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ ദൈ​വാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ന്‌ ക​ര്‍ദി​നാ​ള്‍ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ക്ലീ​മീ​സ് കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഭ​യി​ലെ മ​റ്റ്‌ ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രും മ​റ്റ്‌ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ മു​പ്പ​തോ​ളം ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശു​ശ്രൂ​ഷാ മ​ധ്യേ മു​ഖ്യ​കാ​ര്‍മ്മി​ക​ന്‍ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ ന​വാ​ഭി​ഷി​ക്ത​രു​ടെ ശി​ര​സി​ല്‍ കു​രി​ശ​ട​യാ​ളം വ​ര​ച്ച് മാ​ര്‍ ഒ​സ്താ​ത്തി​യോ​സ്, മാ​ര്‍ അ​ല​ക്‌​സി​യോ​സ് എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ജ​പാ​ല​ന അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യ അം​ശ​വ​ടി ന​ല്‍കി.

    മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍, വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി, ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍, സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം, എം​പി മാ​രാ​യ രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ന്‍, ജോ​ണ്‍ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, എ.​എ. റ​ഹീം, എം​എ​ല്‍എ മാ​രാ​യ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍, ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു, വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്ത്, എം. ​വി​ന്‍സെ​ന്റ്, ഡി.​കെ. മു​ര​ളി, ജി. ​സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍, വി. ​ജോ​യി, ഐ​ബി സ​തീ​ഷ്, എ. ​ആ​ന്‍സ​ല​ന്‍, മാ​ത്യു റ്റി. ​തോ​മ​സ്, മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ന്‍, ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:malankara catholic church
    News Summary - Two new bishops for the Malankara Catholic Church
    X