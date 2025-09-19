Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:07 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:07 PM IST

    മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭക്ക്​ രണ്ട്​ പുതിയ മെത്രാന്മാർ

    മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭക്ക്​ രണ്ട്​ പുതിയ മെത്രാന്മാർ
    കുര്യാക്കോസ്, ജോൺ കുറ്റിയിൽ

    Listen to this Article

    അടൂർ: മലങ്കര പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ 95-ാം വാർഷിക വേളയിൽ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭക്ക്​ രണ്ട് പുതിയ മെത്രാന്മാർ. സഭയുടെ യൂറോപ്പിലെ അപ്പസ്തോലിക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി യു.കെ.യിലെ സഭാതല കോർഡിനേറ്റർ മോൺ. ഡോ. കുര്യാക്കോസ് തടത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേറ്ററായും തിരുവനന്തപുരം മേജർ അതിഭദ്രാസനത്തിന്‍റെ ചാൻസലർ മോൺ. ഡോക്ടർ ജോൺ കുറ്റിയിൽ മേജർ അതിഭദ്രാസന സഹായമെത്രാനായും നിയമിതരായി.

    നിയമന വാർത്ത റോമിലും തിരുവനന്തപുരം സെന്‍റ്​ മേരീസ് കത്തീഡ്രലിലും വായിച്ചു. സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭാധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ ബസേലിയോസ് ക്ലീമിസ് കാതോലിക്കാബാവ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. നവംബർ 22 ന്​ പട്ടം കത്തീഡ്രലിൽ നിയുക്​ത മെത്രാൻമാരുടെ സ്​ഥാനാരോഹണം നടക്കും.

    TAGS:malankara catholic church
    News Summary - Two new bishops for the Malankara Catholic Church
