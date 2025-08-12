Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 11:25 PM IST

    ​കേരളത്തിലെ ആറ്​ ട്രെയിനുകളിൽ രണ്ടു​വീ​തം ജനറൽ കോച്ചുകൾ കൂടി

    ​കേരളത്തിലെ ആറ്​ ട്രെയിനുകളിൽ രണ്ടു​വീ​തം ജനറൽ കോച്ചുകൾ കൂടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ആ​റ് ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​വീ​തം ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ൾ കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി റെ​യി​ൽ​വേ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സ് ജ​ന​റ​ലും ഒ​രു സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സ് ചെ​യ​ർ​കാ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചു​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക.

    ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം നി​ല​മ്പൂ​ർ-​കോ​ട്ട​യം റൂ​ട്ടി​ലോ​ടു​ന്ന ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ-​നി​ല​മ്പൂ​ർ പാ​ത​യി​ലെ തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക കോ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ എം.​പി​മാ​രാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി, ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ, പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ധി​ക കോ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ (പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന തീ​യ​തി ​ബ്രാ​ക്ക​റ്റി​ൽ):

    16366 നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ -കോ​ട്ട​യം പ്ര​തി​ദി​ന എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15)

    16326 കോ​ട്ട​യം -നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16)

    16325 നി​ല​മ്പൂ​ർ- കോ​ട്ട​യം എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16)

    56302 കൊ​ല്ലം -ആ​ല​പ്പു​ഴ പാ​സ​ഞ്ച​ർ (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17)

    56301 ആ​ല​പ്പു​ഴ -കൊ​ല്ലം പാ​സ​ഞ്ച​ർ (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17)

    56307 കൊ​ല്ലം- തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പാ​സ​ഞ്ച​ർ (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17) 56308 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം- നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ പാ​സ​ഞ്ച​ർ (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17)

    TAGS:indian railwaytraingeneral coaches
