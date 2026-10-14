എക്സാലോജിക്, ഹവാല കേസുകൾ: പിണറായി വിജയൻ, റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ രണ്ട് ഇ.സി.ഐ.ആറുകൾ

എക്സാലോജിക്, ഹവാല കേസുകൾ: പിണറായി വിജയൻ, റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ രണ്ട് ഇ.സി.ഐ.ആറുകൾtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി, ഹവാല കേസുകളിൽ പിണറായി വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ രണ്ട് ഇ.സി.ഐ.ആറുകൾ കൂടി ഇ.ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പിണറായി വിജയനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. വീണയുടെ കൈയിലെത്തിയ പണം പിണറായിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കൈക്കൂലിയാണെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് ഇ.ഡിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം വിജിലൻസ് രണ്ട് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണ്ടും ഇ.സി.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം, വിദേശപണമിടപാട് എന്നിവയിലാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ നിലവിലെ ഇ.സി.ഐ.ആർ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധമില്ല. ഇതുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഇ.സി.ഐ.ആർ കേസുകളാണുള്ളത്.
സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് മാസപ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ, മുൻമന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിന് രണ്ട് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ (എസ്.ഐ.ടി) രൂപവത്കരിച്ച് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഡി.ഐ.ജി തോംസൺ ജോസിനാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം. പിണറായി വിജയന് ഒന്നാം പ്രതിയായ കേസിന്റെ അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷൽ യൂനിറ്റ് എസ്.പി ഇ.എന് സുരേഷിനും പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഒന്നാം പ്രതിയായ പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല വിജിലൻസ് കോഴിക്കോട് സ്പെഷൽ സെൽ എസ്.പി ബാലകൃഷ്ണനുമാണ്.
സംസ്ഥാന ഡി.ജി.പിക്ക് ഇ.ഡി കൈമാറിയ കത്ത് പ്രകാരം രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളായതിനാലാണ് രണ്ടു കേസുകള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ എഫ്.ഐ.ആറുകൾ വിജിലൻസ് കോടതി അംഗീകരിച്ചു. അഴിമതി തടയൽ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടു കേസുകളിലും പിണറായി വിജയന്റെ മകള് ടി. വീണയാണ് രണ്ടാം പ്രതി.
ഇ.ഡി കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കാനുള്ള ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ സമർപ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കരുതലോടെയാണ് വിജിലൻസിന്റെ നീക്കം. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ രൂപവത്കരിച്ചെങ്കിലും അതിന് സർക്കാറിന്റെ അംഗീകാരം വേണം. കേസെടുക്കണമെന്ന ഹൈകോടതി സിംഗിൾബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിൽ അന്വേഷണസംഘത്തെ സർക്കാറിന് നിയോഗിക്കാമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. അതിനാൽ സർക്കാറിന്റെ അനുമതി വിജിലൻസ് തേടും. തുടർന്ന് ഇ.ഡിയിൽനിന്ന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും. ഡി.ജി.പിക്ക് നൽകിയ കത്തിനൊപ്പം ചില തെളിവുകൾ മാത്രമാണ് ഇ.ഡി കൈമാറിയത്. മൊഴിപ്പകർപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിജിലൻസ് എസ്.ഐ.ടികൾ ആവശ്യപ്പെടും.
മാസപ്പടിക്കേസിൽ ഹൈകോടതി നിർദേശാനുസരണം, അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള എഫ്.ഐ.ആറുകളാണ് വിജിലൻസ് സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആർ വിശദമായ പരിശോധനക്ക് ശേഷമാണ് കോടതി അംഗീകരിച്ച് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് ടി. വീണക്ക് സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനി നൽകിയ 3.28 കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള കൈക്കൂലി എന്ന നിലക്കാണ് ആദ്യ കേസിലെ എഫ്.ഐ.ആർ. പിണറായി വിജയൻ ഒന്നാം പ്രതിയായ കേസിൽ വീണ, സി.എം.ആർ.എൽ ഉടമ ശശിധരൻ കര്ത്ത ഉള്പ്പടെ ഏഴ് പ്രതികളാണുള്ളത്. മന്ത്രിയായിരിക്കെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അനധികൃതമായുണ്ടാക്കിയ പണം ഹവാല മാർഗത്തിൽ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്.
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