Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅതിദരിദ്രർക്ക് വീടിന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 6:25 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 6:25 AM IST

    അതിദരിദ്രർക്ക് വീടിന് രണ്ടു ലക്ഷം കൂടി; ആ​നു​കൂ​ല്യം ഭൂ​ര​ഹി​ത-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യവർ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    അതിദരിദ്രർക്ക് വീടിന് രണ്ടു ലക്ഷം കൂടി; ആ​നു​കൂ​ല്യം ഭൂ​ര​ഹി​ത-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യവർ​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ, ന​ഗ​ര​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​ര​ഹി​ത-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്ക് വീ​ടി​ന് ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​ൻ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നം. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി​യു​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ വി​സ്തൃ​തി മൂ​ന്നു സെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു സെ​ന്റാ​ക്കി​യും ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ന​ഗ​ര​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 52 ത​​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 1067 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    സ്ഥ​ല​ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​വും ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​ല​യും കാ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഭൂ​ര​ഹി​ത​രാ​യ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്ക് വീ​ടി​നു​ള്ള ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​വും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 2.7 ല​ക്ഷ​വും (ജ​ന​റ​ൽ) മൂ​ന്നു ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് (പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം). കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ത് അ​ഞ്ചേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​വും (ജ​ന​റ​ൽ) ആ​റു ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് (പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം). ഈ ​തു​ക​യു​ടെ കൂ​ടെ​യാ​ണ് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം കൂ​ടി അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:House ConstructionKerala government projectbenefitsextremely poor
    News Summary - Two lakhs more for houses for the extremely poor; benefit for those without land or house
    Similar News
    Next Story
    X