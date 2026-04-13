    date_range 13 April 2026 1:31 PM IST
    date_range 13 April 2026 1:31 PM IST

    ടർഫിൽ ഫുട്ബാൾ കളിച്ച് മടങ്ങവേ ടിപ്പറിടിച്ച് രണ്ട്​ വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു

    മാവേലിക്കര: ടിപ്പർ ലോറി ബൈക്കിൽ ഇടിച്ച്​ രണ്ട്​ വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. പെരിങ്ങിലിപ്പുറം കാട്ടുത്തറയിൽ മധു, സവിത ദമ്പതികളുടെ മകൻ മാനവ് (18), രതീഷ് സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ആദിത്യൻ (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

    മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജങ്ഷനിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ച രണ്ടിനായിരുന്നു അപകടം. മാവേലിക്കരയിലെ ടർഫിൽ ഫുട്ബാൾ കളിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഇവർ. തുടർന്ന് ഓലകെട്ടി അമ്പലത്തിനു സമീപമുള്ള സുഹൃത്തിനെ വീട്ടിൽ ആക്കിയ ശേഷം മടങ്ങവേ ആയിരുന്നു അപകടം. മാനവ് അപകടസ്ഥലത്തും ആദിത്യൻ പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്.

    അപകടത്തിൽ മരിച്ച മാനവ്,​ ആദിത്യൻ



    TAGS:Accident DeathAccident NewsBike accident
    News Summary - two killed in bike accident
