    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:44 PM IST

    മലപ്പുറം വലിയപറമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിന്നിൽ കാറിടിച്ച് രണ്ട് മരണം

    Accident
    മലപ്പുറം: ദേശീയപാതയിൽ വലിയപറമ്പിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മരണം. നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

    വൈലത്തൂർ സ്വദേശി ഉസ്മാൻ, വള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെ മലപ്പുറം വി.കെ. പടിയിലായിരുന്നു അപകടം. ദേശീയപാതക്ക് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിക്ക് പിന്നിൽ കാറിടിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

    അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ പൂർണമായി തകർന്നു. അപകട സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് മഴയുണ്ടായിരുന്നു.

    TAGS:valiyaparambaAccidentsLatest NewsMalappuram
    News Summary - Two killed after car hits parked lorry in Valiyaparam, Malappuram
