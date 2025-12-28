:ഉപരാഷ്ട്രപതി തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിൽ; തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

:ഉപരാഷ്ട്രപതി തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിൽ; തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. തുടർന്ന് പാളയം എൽ.എം.എസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ ട്രിവാൻഡ്രം ഫെസ്റ്റിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും. ലോക്ഭവനിലാണ് താമസം. 30ന് രാവിലെ 10ന് വർക്കല ശിവഗിരി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 12.05ന് മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ സമാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 1.25ന് മടങ്ങും.
കനകക്കുന്നിൽ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നിയന്ത്രണം
തിരുവനന്തപുരം: ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്റെ സന്ദര്ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കനകക്കുന്നിൽ വസന്തോത്സവം ന്യൂ ഇയര് ലൈറ്റിങ് പരിപാടിയിൽ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറു മുതല് എട്ടുവരെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് കനകക്കുന്ന് കോമ്പൗണ്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണന്റെ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 29,30 തീയതികളിൽ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. 29ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതല് രാത്രി 8.30വരെയും 30ന് രാവിലെ ആറ് മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെയുമാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
• 29ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതല് രാത്രി 8.30 വരെ ശംഖുംമുഖം- ആള്സെയിന്റ്സ്-ചാക്ക –പേട്ട-പള്ളിമുക്ക്-പാറ്റൂര്-ജനറല് ആശുപത്രി- ആശാന് സ്ക്വയര്- ഫ്ലെെഓവര്-നിയമസഭ- ജി.വി രാജ- എല്.എം.എസ്- മ്യൂസിയം - വെള്ളയമ്പലം - കവടിയാര് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യാന് പാടില്ല.
• 30ന് രാവിലെ ആറു മുതല് 9.30 വരെ കവടിയാര്- വെള്ളയമ്പലം- മ്യൂസിയം-വേള്ഡ്വാര്-വിജെറ്റി-ആശാന് സ്ക്വയര്-ജനറല് ആശുപത്രി-പാറ്റൂര്-പേട്ട-ചാക്ക റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും, രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെ വരെ ചാക്ക –ലോര്ഡ്സ് - ലുലു -കുഴിവിള -ആക്കുളം -കോട്ടമുക്ക് -പ്രശാന്ത് നഗര് - ഉളളൂര് -കേശവദാസപുരം-പരുത്തിപ്പാറ-മാര് ഇവാനിയസ് കോളേജ് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും, രാവിലെ ലറു മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെ ശംഖുമുഖം-ആള്സെയിന്റ്സ്-ചാക്ക റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യാന് പാടില്ല.
• കൂടാതെ 29നും 30നും ശംഖുംമുഖം - വലിയതുറ, പൊന്നറ, കല്ലുംമൂട് - ഈഞ്ചയ്ക്കല് - അനന്തപുരി ആശുപത്രി -ഈഞ്ചയ്ക്കല് - മിത്രാനന്ദപുരം - എസ്.പി ഫോര്ട്ട് - ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാര്ക്ക് - തകരപ്പറമ്പ് മേല്പ്പാലം - ചൂരക്കാട്ടുപാളയം - തമ്പാനൂര് ഫ്ലൈഓവര് - തൈക്കാട് -വഴുതക്കാട് - വെള്ളയമ്പലം-കവടിയാര് റോഡിലും 30ന് വിമെൻസ് കോളജ് -ബേക്കറി ജങ്ഷൻ -പഞ്ചാപുര- രക്തസാക്ഷിമണ്ഡപം- നിയമസഭാമന്ദിരം -പി.എം.ജി, പ്ളാമൂട്, പട്ടം -കേശവദാസപുരം റോഡിലും, വെള്ളയമ്പലം-കവടിയാര്-കുറവന്കോണം-പട്ടം-കേശവദാസപുരം-ഉള്ളൂര്-ആക്കുളം-കുഴിവിള-ഇന്ഫോസിസ്-കഴക്കൂട്ടം-വെട്ടുറോഡ് റോഡിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.
• ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിലും സമീപമുള്ള ഇടറോഡുകളിലും പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളെ റിക്കവറി വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുള്പ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കും.
• വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും, റെയില്വെ സ്റ്റേഷനിലേക്കും വരുന്ന യാത്രക്കാർ മുൻകൂട്ടി യാത്രകള് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് എയര്പോര്ട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാര് വെണ്പാലവട്ടം, ചാക്ക ഫ്ളൈ ഓവര്, ഈഞ്ചക്കല് കല്ലുംമൂട്, പൊന്നറ പാലം, വലിയതുറ വഴിയും ഇന്റര്നാഷണല് ടെര്മിനലിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാര് വെണ്പാലവട്ടം ചാക്ക ഫ്ളൈ ഓവര്, ഈഞ്ചക്കല്, കല്ലുംമ്മൂട് അനന്തപുരി ആശുപത്രി സര്വീസ് റോഡ് വഴിയും പോകണം.
