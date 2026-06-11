മലപ്പുറത്ത് സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

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Posted Ondate_range 11 Jun 2026 10:02 PM IST
Updated Ondate_range 11 Jun 2026 10:02 PM IST
മലപ്പുറത്ത് സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Two children drown in a pond in Malappuram
മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് കുട്ടികൾ കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു. അരീക്കോട് ചോലയിൽ വീട്ടിൽ അലിയുടെ മക്കളായ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അഫിയ, മൂന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥി അഫ്നാൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
വൈകീട്ട് സ്കൂളിൽനിന്ന് വന്നശേഷം വീടിനടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ കുളിക്കാനായി പോയതായിരുന്നു അവർ. പ്രതീക്ഷിച്ച സമയമായിട്ടും കുട്ടികൾ മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
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