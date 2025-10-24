Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 1:16 PM IST

    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സം​ഘ​ർ​ഷം; സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​പേ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ

    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സം​ഘ​ർ​ഷം; സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​പേ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ
    cancel

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ട് ഇ​റ​ച്ചി​പ്പാ​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍. ആം ​ആ​ദ്മി അംഗവും സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് കി​ണ​റു​ള്ള​ക​ണ്ടി ബാ​വ​ൻ​കു​ട്ടി (71), കൂ​ട​ത്താ​യി ആ​ല​പ്പൊ​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് (51) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്‌​ച വൈ​കീ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് എ​ട്ടു​കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ‌​ർ ചെ​യ്ത‌​ത്. വ​ധ​ശ്ര​മം, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ സം​ഘം​ചേ​ര​ൽ, ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ. സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​നി​ത ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും വ​ധ​ശ്ര​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യ​തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്. സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​ല​രും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്.

    റൂ​റ​ൽ എ​സ്‌.​പി കെ.​ഇ. ബൈ​ജു​വ​ട​ക്കം 15 പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന 220 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ. ​സാ​യൂ​ജ് കു​മാ​റി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ 21 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും പ്ലാ​ന്റി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി തീ​യി​ട്ട​തി​നും സി.​സി.​ടി.​വി​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നും ആ​റു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്.

    റോ​ഡി​ൽ മാ​ർ​ഗ​ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്‌​ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ 16 പ്ര​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ക്ക​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​യെ കൂ​ട​ത്താ​യി​ക്ക​ടു​ത്ത് അ​മ്പ​ല​മു​ക്കി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നും കേ​സു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഡി.​ഐ.​ജി യ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര, വ​യ​നാ​ട് എ​സ്.​പി ത​പോ​ഷ് വ​സു​മ​താ​രി എ​ന്നി​വ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് പ്ലാ​ന്റും സം​ഘ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന സ്ഥ‌​ല​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഫൊ​റ​ൻ​സി​ക് സം​ഘ​വും കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ താ​മ​ര​ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ ടി. ​മെ​ഹ​റൂ​ഫാ​ണ് ഒ​ന്നാം പ്ര​തി. ക​ലാ​പം, വ​ഴി​ത​ട​യ​ല്‍, അ​ന്യാ​യ​മാ​യി സം​ഘം ചേ​ര​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ല​ട​ക്കം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മി​ക്ക സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. ഫ്ര​ഷ്‌​ക​ട്ട് കോ​ഴി മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​കാ​ര യൂ​നി​റ്റി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ദു​ര്‍ഗ​ന്ധ​വും പ​രി​സ​ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും കാ​ര​ണം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ ആ​റു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    74 പേ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു -ഡി.​ഐ.​ജി

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 74 പേ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​താ​യി ഉ​ത്ത​ര​മേ​ഖ​ല ഡി.​ഐ.​ജി യ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യേ പ​റ്റൂ.

    ഛിദ്ര​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം അ​റ​സ്റ്റ് തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​വും. വി​ഡി​യോ തെ​ളി​വു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ളും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. സൈ​ബ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ലാ​തെ കേ​സെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് തെ​ളി​വി​ല്ലാ​തെ ആ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലും പി​ന്നി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രെ​യെ​ല്ലാം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​താ​യും അ​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ArrestThamarasseyKozhikodefresh cut protest
    News Summary - two arrested to participate fresh cut protest
