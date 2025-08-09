Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഷെയര്‍ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:17 PM IST

    ഷെയര്‍ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ മറവില്‍ 1.75 കോടി തട്ടിയ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഷെയര്‍ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ മറവില്‍ 1.75 കോടി തട്ടിയ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    റെ​യീ​സ്, നാ​സീം

    കൊ​ല്ലം: ഷെ​യ​ര്‍ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ല്‍നി​ന്ന് 1.75 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു യു​വാ​ക്ക​ൾ​ പി​ടി​യി​ൽ. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ കാ​ടാ​ച്ചി​റ മ​മ്മാ​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ബൈ​ത്തു​റ​ഹ്‌​മ​യി​ൽ റെ​യീ​സ് (40), ഫി​ർ​ദൗ​സ് ഹൗ​സി​ൽ നാ​സീം (26) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം സി​റ്റി സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഷെ​യ​ര്‍ ട്രേ​ഡി​ങ് ന​ട​ത്തി​യാ​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ വ​ന്‍ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍കാ​മെ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്‌. ഇ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ ട്രേ​ഡി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന്റെ അ​തേ പേ​രി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ള്‍ ചെ​യ്ത യു​വാ​വ് പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ലാ​ഭം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ ക​ണ്ട​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ്വ​ത്ത് പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​രെ യു​വാ​വ് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി. ഒ​ടു​വി​ല്‍ തു​ക​ പി​ന്‍വ​ലി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ കി​ര​ണ്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത തു​ക റെ​യീ​സും നാ​സീ​മും ചേ​ര്‍ന്ന് ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത് അ​വ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റ് പ​ല അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും കൈ​മാ​റി എ​ടു​ത്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsOnline FraudKerala Newstrading scam
    News Summary - Two arrested for swindling Rs 1.75 crore under the guise of share trading
    Similar News
    Next Story
    X