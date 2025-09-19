Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:40 AM IST

    ഉച്ചയുറക്കത്തിനിടെ വീടിന്റെ വാതിലടക്കാൻ മറന്നു, മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന മൊ​ബൈ​ല്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ചയാളും സു​ഹൃ​ത്തും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    ഉച്ചയുറക്കത്തിനിടെ വീടിന്റെ വാതിലടക്കാൻ മറന്നു, മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന മൊ​ബൈ​ല്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ചയാളും സു​ഹൃ​ത്തും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​നന്തപുരം: ഉച്ചയുറക്കത്തിനിടെ ഗൃഹനാഥൻ വീടിന്റെ വാതിൽ അടക്കാൻ മറന്ന തക്കത്തിൽ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോൺ മോ​ഷ്ടി​ച്ചയാളും സു​ഹൃ​ത്തും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. തു​റ​ന്നു​കി​ട​ന്ന വീ​ടി​നു​ള്ളി​ല്‍​ കയറി മേശപ്പുറത്തിരുന്ന മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ കവർന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട വെ​ള​ള​പ്പാ​റ വ​ട്ട​ക്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി അ​നൂ​പ് (44), സു​ഹൃ​ത്ത് ക​ര​മ​ന നെ​ടു​ങ്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു എ​ന്ന ഉ​ണ്ണി (36) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മു​ട്ട​യ്ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സ​ന്തോ​ഷി​ന്‍റെ ഫോ​ണാ​ണ് ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    സ​ന്തോ​ഷ് ഉ​ച്ചക്ക് ഉ​റ​ങ്ങാ​ന്‍ കി​ട​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ മു​ന്‍​വാ​തി​ല്‍ അ​ട​ക്കാ​ന്‍ മ​റ​ന്നു​പോ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം അ​തു​വ​ഴി​ക​ട​ന്നു​പോ​യ അ​നൂ​പ് വീട്ടി​ല്‍ ക​യ​റി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തുടർന്ന്, സു​ഹൃ​ത്താ​യ ഉ​ണ്ണി​യു​ടെ പ​ക്ക​ല്‍ വി​ല്‍​ക്കാ​ൻ ഏ​ല്‍പിച്ചു.

    സ​ന്തോ​ഷ് ഉറക്കമു​ണ​ര്‍​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഫോ​ണ്‍ മോഷണം പോയത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തി​രു​വ​ല്ലം പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍​കി. ഇവർ നടത്തിയ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​നൂ​പും ഉ​ണ്ണി​യും പി​ടി​യി​ലായ​ത്. ഇരുവരെയും റി​മാ​ന്‍​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:mobile phoneArrestTheft Case
    News Summary - Two arrested for stealing mobile phone
