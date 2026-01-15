Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 2:08 PM IST

    ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ലെ​യും കു​ച്ചു​പ്പു​ടി​യി​ലെ​യും ഇ​ര​ട്ട സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ലെ​യും കു​ച്ചു​പ്പു​ടി​യി​ലെ​യും ഇ​ര​ട്ട സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ആ​ര്യ​നും അ​ഞ്ജ​ലി​യും ചെ​റി​യ​ച്ഛ​ൻ ഡോ. ​കു​മാ​റി​നൊ​പ്പം

    തൃ​ശൂ​ർ: ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​ണ് അ​ഞ്ജ​ലി​യും ആ​ര്യ​നും. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ലും കു​ച്ചി​പ്പു​ടി​യി​ലും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​രു​വ​രും ഇ​തേ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത് എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ചെ​റി​യ​ച്ഛ​നും ന​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​കു​മാ​റാ​ണ് ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ഗു​രു. ഇ​ടു​ക്കി വ​ണ്ട​ന്മേ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ ആ​മ​യാ​ർ കു​മാ​ർ സ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഈ​ശ്വ​ര​നും വ​സ​ന്തി​യും തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മ​റി​ഞ്ഞ് ഡോ. ​കു​മാ​ർ ഇ​വ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നൃ​ത്തം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം ഡോ. ​കു​മാ​ർ ത​ന്നെ. ചി​ദം​ബ​രം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡാ​ൻ​സി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ് ഡോ. ​കു​മാ​ർ. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ര്യ​നും അ​ഞ്ജ​ലി​യും മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്.

    TAGS:youth festivaldanceschool arts festSchool Kalolsavam 2026
