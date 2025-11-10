Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:10 PM IST

    60 പഞ്ചായത്തുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന്​ ട്വന്‍റി20; കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ 76 ഡിവിഷനിൽ മത്സരിക്കും

    60 പഞ്ചായത്തുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന്​ ട്വന്‍റി20; കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ 76 ഡിവിഷനിൽ മത്സരിക്കും
    കിഴക്കമ്പലം (കൊച്ചി): സംസ്ഥാനത്തെ 60 പഞ്ചായത്തുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ട്വന്റി20 ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ സാബു എം. ജേക്കബ്. കൊച്ചി കോർപറേഷനിലെ 76 ഡിവിഷനിലും മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ നാല് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും മത്സരിക്കും.

    ട്വിന്‍റി20ക്ക് 1600 സ്ഥാനാർഥികൾ രംഗത്തുണ്ടാകും. കുന്നത്തുനാട്ടിലെ പൂതൃക്ക, തിരുവാണിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുഴുവൻ സ്ഥാനാർഥികളും സ്ത്രീകളായിരിക്കും. കൊല്ലം, പാലക്കാട്‌, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, തൃശൂർ, എറണാകുളം അടക്കം ഏഴ് ജില്ലകളിലെ 60 പഞ്ചായത്തുകളിലും ട്വന്റി20 മത്സരിക്കും. ഇവരിൽ 80 ശതമാനം സ്ഥാനാർഥികളും സ്ത്രീകളായിരിക്കുമെന്നും സാബു ജേക്കബ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​ത്,11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ മൂ​ന്ന്​ ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 13നാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ല്‍ വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. ഇ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ എ. ​ഷാ​ജാ​ഹാ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത മ​ട്ട​ന്നൂ​ര്‍ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള 1199 ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക. മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ലെ ഭ​ര​ണ​കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് 2027ലാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 14 മു​ത​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശ പ​ത്രി​ക​ക​ള്‍ ന​ൽ​കാം. പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ര്‍ 21.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 21,900 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 23,612 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ 36 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ 23,576 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ക.


    TAGS:KochiLocal Body ElectionTwenty20 PartyGrama Panchayats
    X