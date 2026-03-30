    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 March 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 10:30 PM IST

    വെള്ളാപ്പള്ളിയെ തള്ളി തുഷാർ ‘‘എസ്​.എൻ.ഡി.പി യോഗം ഒരു മുന്നണിയെയും പിന്തുണക്കുന്നില്ല’’

    வெள்ளாப்பள்ளியெ தள்ளி துஷார் ''எஸ்.எந்.டி.பி யோகம் ஒரு முன்னணியெயும் பிந்துணக்குன்னில்ல''
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മു​ന്ന​ണി​യെ​യോ പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യോ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ തു​ഷാ​ർ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി. പ്ര​സ്​​ക്ല​ബി​ന്‍റെ മു​ഖാ​മു​ഖം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​ണ്. യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന്​ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്താ​ണ്​ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടാ​യി കാ​ണ്ടേ​തി​ല്ലെ​ന്നും തു​ഷാ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യു​ള്ള ഡീ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദു​ർ​ബ​ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ല. ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​രും ദു​ർ​ബ​ല​ര​ല്ല. മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ മ​റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യം ത​നി​ക്ക്​ പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. ഓ​രോ ക​ക്ഷി​യും ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത നോ​ക്കി​യാ​ണ്​​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തീ​വ്ര​വാ​ദ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടി​ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം ജാ​തി സ്പ​ർ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും തു​ഷാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    TAGS: sndp yogam, BDJS, tushar vellappally, SNDP, Kerala Assembly Election 2026, Vellappally Natesan
    News Summary - Tushar Vellappally Contradicts Father; Says SNDP Yogam Does Not Officially Support Any Political Front.
