Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഒന്നാം ഘട്ടം ഏഴ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:40 PM IST

    ഒന്നാം ഘട്ടം ഏഴ്​ ജില്ലകളിലും പോളിങ്​ കുറഞ്ഞു

    ഒന്നാം ഘട്ടം ഏഴ്​ ജില്ലകളിലും പോളിങ്​ കുറഞ്ഞു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 70.91 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്. പോ​ളി​ങ്​ ദി​ന​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കി​ൽ (70.9 ശ​ത​മാ​നം) നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ന്തി​മ ക​ണ​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ശ​രാ​ശ​രി മൂ​ന്ന്​ ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്​ കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​ളി​ങ് ന​ട​ന്ന​ത്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​- 74.57 ശ​ത​മാ​നം. കു​റ​വ്​ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലും-66.78 ശ​ത​മാ​നം. ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 1,32,70,482 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 94,10,450 പേ​ർ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ 44,71,889 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രും 49,38,509 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്​. 126 ട്രാ​ൻ​സ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 52 പേ​ർ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. പു​രു​ഷ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 71.61 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ 70.29 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്​ ​പോ​ളി​ങ്. ട്രാ​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 52 ശ​ത​മാ​ന​വും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ​പോ​ളി​ങ്​ കൊ​ല്ല​ത്താ​ണ്​-63.35 ശ​ത​മാ​നം. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ 62.44 ശ​ത​മാ​ന​വും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ 58.29 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്​ പോ​ളി​ങ്.

    ജി​ല്ല തി​രി​ച്ചു​ള്ള പോ​ളി​ങ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ജില്ല ,ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ,പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം, 2020ലെ ​ശ​ത​മാ​നം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, 2912773, 1965386 ,67.47 ,70.2

    കൊ​ല്ലം ,2271343 ,1597925 ,70.35 ,73.51

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ,1062756, 709669, 66.78 ,69.72

    ആ​ല​പ്പു​ഴ, 1802555, 1330348, 73.80, 77.39

    കോ​ട്ട​യം, 1641176, 1163010, 70.86, 73.95

    ഇ​ടു​ക്കി, 912133, 654684, 71.78, 74.68

    എ​റ​ണാ​കു​ളം, 2667746, 1989428, 74.57, 77.28

    ജില്ല, കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ആ​കെ​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം ,2020ലെ ​ശ​ത​മാ​നം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, 814967, 475011, 58.29, 59.96

    കൊ​ല്ലം, 313971, 198904, 63.35, 66.21

    കൊ​ച്ചി, 436684, 272675, 62.44, 62.04

    TAGS:Voting rateDistrictpolling percentage
    News Summary - Turnout in the first phase decreased in all seven districts.
