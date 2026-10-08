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    തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ വ്യാജ ഒപ്പ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്; പരാതിക്കാരനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസുമായി മേയർ

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    വി.വി. രാജേഷ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ വ്യാ​ജ ഒ​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ൽ മേ​യ​ർ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​ പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ്​​ കേ​സെ​ടു​ത്തു. മേ​യ​ർ​ക്ക്​ പു​റ​മെ കാ​പ്പ കേ​സി​ൽ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വാ​ഴോ​ട്ടു​കോ​ണം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ആ​ർ. സു​​ഗ​ത​ൻ, ന​​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്താ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​പി.​എം ക​ക്ഷി​നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. എ​സ്.​പി. ദീ​പ​ക്കി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം പൊ​ലീ​സ് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ്​ കൂ​ടി​യാ​യ മേ​യ​ർ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷാ​ണ് കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി. ആ​ർ. സു​ഗ​ത​ൻ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​മാ​ണ്. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​സ്.

    തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മേ​യ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ വൈ​കാ​തെ പൊ​ലീ​സ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്ന സു​ഗ​ത​ന്‍റെ ഒ​പ്പ് വി.​വി. രാ​ജേ​ഷും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് വ്യാ​ജ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ൻ പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി വ്യാ​ജ ഒ​പ്പി​ട്ടെ​ന്നും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26, മാ​ര്‍ച്ച് 11, ഏ​പ്രി​ല്‍ 27 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ്യാ​ജ ഒ​പ്പി​ട്ട​തെ​ന്നും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ലു​ണ്ട്. കാ​പ്പ കേ​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സു​ഗ​ത​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, വ്യാ​ജ ഒ​പ്പ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​രാ​തി​യി​ലും ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച എ​സ്.​പി. ദീ​പ​ക്കി​നെ​തി​രെ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷ്​ മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. അ​ഞ്ച്​ കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദീ​പ​ക് ആ​രോ​പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജേ​ഷ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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