    date_range 11 Aug 2025 10:49 PM IST
    date_range 11 Aug 2025 10:49 PM IST

    ടി.ടി.സി വിദ്യാർഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ: സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ, മതംമാറ്റത്തിന്​ നിർബന്ധിച്ചെന്ന്​ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ്​

    അറസ്റ്റിലായ ​റമീ​സ്

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ടി.​ടി.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്ത്​ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കോ​ത​മം​ഗ​ലം ക​റു​ക​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സു​ഹൃ​ത്ത് പ​റ​വൂ​ർ ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം തോ​പ്പി​ൽ​പ​റ​മ്പി​ൽ റ​മീ​സി​നെ​യാ​ണ്​ (24) കോ​ത​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണി​യാ​ൾ.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ വീ​ട്ടി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച പൊ​ലീ​സ്, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രേ​ര​ണ, ശാ​രീ​രി​ക മ​ർ​ദ​നം ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ൽ, വി​വാ​ഹ​വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി പീ​ഡ​നം എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ​ത്തി​നാ​യി മ​തം​മാ​റാ​ൻ റ​മീ​സും കു​ടും​ബ​വും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ന്നും ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ആ​ലു​വ​യി​ലെ കോ​ള​ജ് പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്താ​ണ് പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് വി​വാ​ഹ​മാ​ലോ​ചി​ച്ച് റ​മീ​സി​ന്റെ കു​ടും​ബം വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നു. ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​തം മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​തം​മാ​റാ​മെ​ന്ന് അ​വ​രോ​ട് സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പി​താ​വ് മ​രി​ച്ച് 40 ദി​വ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സ​മ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​മീ​സ് അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ മ​തം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്നും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ വിവാഹം മ​തി​യെ​ന്നും കു​ടും​ബം നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​പോ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നിയെ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് റ​മീ​സ് സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ്‌ ചെ​യ്തു. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​എം. ബൈ​ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    News Summary - TTC student commits suicide: Friend arrested at Kothamangalam
