Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 6:48 AM IST

    സി.പി.ഐ: മേധാവിത്വമുണ്ടെങ്കിലും ഔ​ദ്യോഗികപക്ഷത്തിന്​ ആശങ്കയേറെ

    ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്​ ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ന്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി
    Binoy Viswam
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചേ​രി​ക്ക്​ മേ​ധാ​വി​ത്വ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, വീ​ണ്ടും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​കാ​ൻ ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ന്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​​ ഒ​രു​പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റം അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    കാ​നം രാ​​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ ആ ​ചേ​രി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണ്. എ​റ​ണാ​കു​ളം മു​ന്‍ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​രാ​ജു​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്മ​യി​ലി​നെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ആ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നോ​ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നോ ക​ഴി​യു​ന്നു​മി​ല്ല. 1968 മു​ത​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ ഇ​സ്മ​യി​ലി​ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണം​പോ​ലു​മി​ല്ല.

    ന​യി​ക്കാ​നൊ​രു നേ​താ​വി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ വി​മ​ത ചേ​രി​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. വി​മ​ത​സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന കെ. ​പ്ര​കാ​ശ്​ ബാ​ബു​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പൂ​ർ​ണ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. വി​മ​ത​രെ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യും മ​ത്സ​ര​വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും ലോ​ക്ക​ൽ, മ​ണ്ഡ​ലം, ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷം ഇ​ട​പെ​ട്ട​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളി​ൽ മേ​ധാ​വി​ത്വ​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ള്ള ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ്​​ ബി​നോ​യി​ക്ക്​​ മു​ന്നി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി.

    ‘മ​ദ്യ​വ​ര്‍ജ​ന​മാ​ണ് പാ​ര്‍ട്ടി ന​യ​മെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ മ​ദ്യ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. മ​ദ്യ​പി​ച്ച് നാ​ലു​കാ​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന് പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്ക​രു​ത്. മ​ദ്യ​പി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ര്‍ക്ക് വീ​ട്ടി​ലാ​കാം...’ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​തും ഭാ​ര​താം​ബ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​രി​സ്ഥി​തി​ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ‘ഭാ​ര​ത്​ മാ​താ കീ ​ജ​യ്’​ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​​യു​ടെ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​​​ലെ​ല്ലാം ‘യു’ ​ടേ​ൺ എ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ​അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​ത​ന്നെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സം​സ്ഥാ​ന നി​ര്‍വാ​ഹ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം ക​മ​ല സ​ദാ​ന​ന്ദ​നും എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ദി​ന​ക​ര​നും ത​മ്മി​ൽ ‘പു​ണ്യാ​ള​നാ​വാ​ൻ ​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ബി​നോ​യി​ക്ക്​​ നാ​ണം​കെ​ട്ട്​ പു​റ​ത്തു​പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രും’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ലും​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചേ​രി​യി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യാ​ണ്​ പ്ര​ക​ട​മാ​യ​ത്​. അവസാനമായി തൃശൂരിൽ മാളിനെതിരെ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിലൂന്നി കോടതിയിൽ പോരാടുന്ന വരന്തരപ്പള്ളി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി.എൻ. മുകുന്ദനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ​ സെക്രട്ടറിയെ പാർട്ടിതന്നെ തിരുത്തിച്ചു.

    TAGS:CPIBinoy ViswamCPI secretaryKerala
