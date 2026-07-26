പൊലീസ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്തു; ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം നിയമനം നൽകണം

പൊലീസ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്തു; ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം നിയമനം നൽകണംtext_fields
പാലക്കാട്: ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ (സി.പി.ഒ) കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം സംസ്ഥാന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കാതെ വിദൂര സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് മാറ്റിയ നടപടിയെ ചോദ്യംചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഇടപെടൽ.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഓപ്ഷനുകൾ മുൻനിർത്തി ഒരു മാസത്തിനകം പുനർനിയമനം നൽകാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ട്രൈബ്യൂണൽ കർശന നിർദേശം നൽകി. കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ, കേരള പൊലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ ജില്ല, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അടുത്തിടെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥലംമാറ്റിയത്. അർഹമായ സൗകര്യങ്ങളോ സൗകര്യപ്രദമായ ഓപ്ഷനുകളോ പരിഗണിക്കാതെ പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെയാണ് സ്ഥലംമാറ്റം നടപ്പിലാക്കിയതെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതി.
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