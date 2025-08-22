Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആദിവാസിയെ ആറ് ​ദിവസം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:45 PM IST

    ആദിവാസിയെ ആറ് ​ദിവസം മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു​; വാതിൽ തകർത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    • മ​ദ്യ​മെ​ടു​ത്ത് കു​ടി​ച്ചെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ഫാം ​സ്റ്റേ​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട​ത്
    • ര​ണ്ട് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    ആദിവാസിയെ ആറ് ​ദിവസം മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു​; വാതിൽ തകർത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി
    cancel
    camera_alt

    വെ​ള്ള​യ്യ​നെ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് (പാ​ല​ക്കാ​ട്): മു​ത​ല​മ​ട​യി​ൽ ആ​റ് ദി​വ​സം മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​നെ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ച്ച​ങ്കു​ണ്ട് ഊ​ർ​കു​ളം കാ​ട്ടി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ഫാം ​സ്റ്റേ​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന മൂ​ച്ച​ക്കു​ണ്ട് ച​മ്പ​ക്കു​ഴി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​യ്യ​നെ​യാ​ണ് (54) കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് എ​സ്.​ഐ അ​യ്യ​പ്പ​ജ്യോ​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​ൽ​പ​ന ദേ​വി, ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം ശി​വ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഊ​ർ​ക്കു​ളം കാ​ട് രം​ഗ​നാ​യ​കി (70), മ​ക​ൻ പ്ര​ഭു (42) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. പ​ന്നി​ഫാം, മു​യ​ൽ​ഫാം, ഡ​യ​റി ഫാം ​എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന രം​ഗ​നാ​യ​കി​യു​ടെ 80 ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ഫാം ​സ്റ്റേ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ദ്യ​മെ​ടു​ത്ത് കു​ടി​ച്ചെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വെ​ള്ള​യ്യ​നെ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട​ത്. വെ​ള്ള​യ്യ​നെ പ്ര​ഭു ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    തോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ ബന്ധു​ക്ക​ളെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ഊ​ർ​കു​ളം കാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സും ഫാം ​ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് വെ​ള്ള​യ​നെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യ വെ​ള്ള​യ്യ​ൻ ഫാം ​സ്റ്റേ​യി​ലും മ​റ്റും ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​റു​ണ്ട്.

    നാ​ളി​കേ​രം പെ​റു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വെ​ള്ള​യ്യ​നെ മ​ദ്യം കു​ടി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ഫാം ​സ്റ്റേ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ്ര​ഭു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ മ​ര്‍ദി​ച്ച് മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് വെ​ള്ള​യ്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മർദനം: ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ത​ല​മ​ട ഇ​ടു​ക്ക​പ്പാ​റ ഊ​ർ​ക്ക​ളം കാ​ട്ടി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം മു​റി​യി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട്ട് മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യോ​ട് 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tribal Man
    News Summary - tribal man locked in a room for six days at kollengode
    Similar News
    Next Story
    X