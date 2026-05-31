Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതാമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 May 2026 6:28 PM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 6:28 PM IST

    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മരംവീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു; വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മരംവീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു; വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദേശം
    cancel

    താമരശ്ശേരി: ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഒന്നാം വളവിനും രണ്ടാം വളവിനും ഇടയിൽ റോഡിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണു. ഇതേത്തുടർന്ന് ചുരത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം റോഡ് പൂർണമായി അടഞ്ഞു.

    മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി കൽപറ്റയിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് യൂനിറ്റ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ചുരം മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

    ചുരം വഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുകയോ ഇതര പാതകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടിയന്തരമായി മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Thamarassery Passwayanad churamRoad BlockKerala News
    News Summary - Tree Falls on Thamarassery pass; Traffic Blocked, Avoid Travel
    Similar News
    Next Story
    X