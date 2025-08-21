Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:50 AM IST

    ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥ; ഹാഷിമിന് നഷ്ടമായത് കാലും ജോലിയും

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​രി​ക്കോ​സ് വെ​യി​നി​ന് പ​ക​രം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത് കാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് ര​ക്ത​യോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള ഞ​ര​മ്പ്
    Treatment mistake
    cancel
    camera_alt

    ച​ല​ന​ശേ​ഷി നഷ്ടപ്പെട്ട കാലുമായി ഹാഷിം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യി​ൽ കാ​ലും ജോ​ലി​യും ന​ഷ്ട​മാ​യ ഹാ​ഷിം നീ​തി​ക്കാ​യി ഒ​റ്റ​ക്കാ​ലി​ൽ ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. കാ​ലി​ന് ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ഫി​റ്റ്ന​സ് ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​യു​വാ​വ് പു​റ​ത്താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​യ​നാ​ട് പേ​ര്യ ഊ​രാ​ച്ചേ​രി ഹാ​ഷിം 2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ വെ​രി​ക്കോ​സ് വെ​യി​നി​ന്റെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത് കാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് ര​ക്ത​യോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള ഞ​ര​മ്പ്. പി​റ്റേ​ദി​വ​സ​വും വേ​ദ​ന അ​സ​ഹ്യ​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഹാ​ഷി​മി​ന്റെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ഡോ​ക്ട​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പി​ഴ​വ് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ ഹാ​ഷി​മി​ന്റെ ജീ​വ​ന് ര​ണ്ടു​ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പ്. 27 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ര​ക്ത​യോ​ട്ടം ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത് കാ​ര​ണം വ​ല​തു​കാ​ൽ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം.

    ഹാ​ഷിം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് പ്ര​കാ​രം, ഒ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് കാ​ൽ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​തെ ഇ​ട​ത്തെ കാ​ലി​ല്‍നി​ന്ന് ഞ​ര​മ്പ് എ​ടു​ത്ത് വ​ല​തു​കാ​ലി​ലേ​ക്ക് തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കി. 12 ഓ​ളം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ലി​ന്റെ ച​ല​ന​ശേ​ഷി തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യി​ല്ല.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​മു​മ്പ് ഹാ​ഷിം എ​ഴു​തി​യ പി.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ കം ​ഓ​ഫി​സ് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 17ാം റാ​ങ്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​വ​ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ആ​ളാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​യ​മേ​റെ ചെ​ന്ന ഉ​പ്പ​യും ഉ​മ്മ​യും ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​ത്താ​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​യു​വാ​വ്.

    വ​ല​തു​കാ​ലി​ന്റെ മു​ട്ടു​മു​ത​ൽ താ​ഴോ​ട്ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ആ​റം​ഗ കു​ടും​ബ​വും മ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​വും ചി​കി​ത്സ​യും ആ​റു​മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ മാ​റ്റേ​ണ്ട കൃ​ത്രി​മ​ക്കാ​ലും വീ​ടി​ന്റെ വാ​യ്പ​ക്കു​മെ​ല്ലാം മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ഷിം പ​ക​ച്ചു​നി​ന്നു.

    അ​ബ​ദ്ധം സം​ഭ​വി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ​വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് കേ​സി​നും പോ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാം ഒ​തു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി, ക​ല​ക്ട​ർ, ഡി.​എം.​ഒ, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​ങ്കി​ലും ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി അ​വ​യെ​ല്ലാം ചു​വ​പ്പു​നാ​ട​യി​ലാ​ണ്.

    പ്ല​സ് ടു ​പാ​സാ​യ ത​നി​ക്കൊ​രു ജോ​ലി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കു​മോ​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ണ് ഹാ​ഷിം ഇ​പ്പോ​ൾ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക‍യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ലാ​ക​ട്ടെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ന്ന് ഹാ​ഷിം പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Health DepartmentnegligenceWayanad Medical Collegetreatment mistakeKerala News
    News Summary - Treatment mistake in Wayanad Medical College
    Similar News
    Next Story
    X