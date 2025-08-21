Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവീണ്ടും ട്രഷറി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 7:39 AM IST

    വീണ്ടും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം; ബി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ധി 10 ല​ക്ഷ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വീണ്ടും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം; ബി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ധി 10 ല​ക്ഷ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണ​​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വീ​ണ്ടും ട്ര​ഷ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ട്ര​ഷ​റി​ക​ളി​ലെ ബി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ 25 ല​ക്ഷ​മെ​ന്ന പ​രി​ധി 10 ല​ക്ഷ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. ശ​മ്പ​ളം, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ചു​രു​ക്കം ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ എ​ല്ലാ ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി. ​ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ 19,000 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ചെ​ല​വ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തും എ​ന്നാ​ൽ അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ 11,180 കോ​ടി​യു​ടെ ക​ട​മെ​ടു​പ്പി​ന്​ അ​നു​മ​തി തേ​ടി കേ​ര​ളം കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ സ​മീ​പി​​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​നു​കൂ​ല പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ ചെ​ല​വു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച്​ ഓ​ണ​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ക ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ നീ​ക്കം. അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്ന ട്ര​ഷ​റി ബി​ൽ മാ​റ്റ പ​രി​ധി പ​രി​ധി 2024 ജൂ​ൺ 26 നാ​ണ്​ 25 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷം കാ​ര്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ​ ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യ​ട​ക്കം ര​ണ്ട്​ ഗ​ഡു ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​ക​ണം. ​60 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക്‌ 3,200 രൂ​പ വീ​തം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ 1,900 കോ​ടി​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത, ബോ​ണ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യും ചെ​ല​വു​ക​ളാ​ണ്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കും പാ​ർ​ട്ട്‌ ടൈം ​ക​ണ്ടി​ജ​ന്റ്‌ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​വി​ധ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ 700 കോ​ടി വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Treasury BillsOnam expenseTreasury controlKerala News
    News Summary - Treasury restrictions again; Bill amendment limit reduced to Rs 10 lakh
    Similar News
    Next Story
    X