Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 9:49 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 9:49 PM IST

    ട്രഷറിക്ക് ആദ്യം തെറ്റി, പിന്നെ തിരുത്തി;ശമ്പളം നൽകാൻ വേണ്ടത്​ 37 കോടിയല്ല, 3489 കോടി

    ട്രഷറിക്ക് ആദ്യം തെറ്റി, പിന്നെ തിരുത്തി;ശമ്പളം നൽകാൻ വേണ്ടത്​ 37 കോടിയല്ല, 3489 കോടി
    കൊ​ച്ചി: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​മാ​സം ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന തു​ക​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ആ​ദ്യം പി​ഴ​ച്ചും പി​ന്നീ​ട്​ തി​രു​ത്തി​യും ട്ര​ഷ​റി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. ട്ര​ഷ​റി സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​റി​ലെ പി​ഴ​വാ​യി​രു​ന്നു തെ​റ്റാ​യ മ​റു​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​തി​മാ​സം വേ​ണ്ട​ത് എ​ത്ര രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്രോ​പ്പ​ർ ചാ​ന​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം.​കെ. ഹ​രി​ദാ​സ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ചോ​ദി​ച്ച​ത്.

    37.98 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് ട്ര​ഷ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ര​യും തു​ക മ​തി​യെ​ന്ന​ത് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ 3489.14 കോ​ടി​യെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ട്ര​ഷ​റി​യു​ടെ സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ പി​ഴ​വ് മൂ​ല​മാ​ണ് തെ​റ്റു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നാ​യി ചെ​ല​വാ​യ​ത് 3489,14,81,073 രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ട്ര​ഷ​റി​വ​ഴി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​വും മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 145 ത​രം പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ട്ര​ഷ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക 1935.79 കോ​ടി​യാ​ണ്. വി​ര​മി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​മാ​സം 1373.99 കോ​ടി​യാ​ണ്.

    Kerala Government treasury pension salary
