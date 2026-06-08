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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 7:47 AM IST

    നാ​ളെ മു​ത​ൽ ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​നം

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    നാ​ളെ മു​ത​ൽ ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​നം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 52 ദി​വ​സ​ത്തെ ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​നം ഒ​മ്പ​തി​ന്​ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ല്‍ നി​ല​വി​ൽ വ​രും. പ്ര​ജ​ന​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ശാ​സ്ത്രീ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ ജൂ​ലൈ 31 അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്രോ​ളി​ങ്​ ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണം.

    ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​നം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് എ​ല്ലാ തീ​ര​ദേ​ശ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂം ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ഴി​ഞ്ഞം, വൈ​പ്പി​ന്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ര​ണ്ട് മ​റൈ​ന്‍ ആം​ബു​ല​ന്‍സു​ക​ൾ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​ത് എ​ഫ്.​ആ​ര്‍.​പി വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ക​ട​ല്‍ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ‍ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​രോ​ധ​നം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:trawling banfisheries departmentKerala
    News Summary - Trawling Ban in Kerala from June 9 Midnight to July 31
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