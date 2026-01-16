Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    16 Jan 2026 5:46 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 5:46 PM IST

    ഹിമാലയത്തിലേക്ക് സൈക്കിള്‍ യാത്ര നടത്തി ശ്രദ്ധേയനായ സഞ്ചാരി അഷ്‌റഫ് മരിച്ച നിലയിൽ

    മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ തോട്ടിൽ
    ഹിമാലയത്തിലേക്ക് സൈക്കിള്‍ യാത്ര നടത്തി ശ്രദ്ധേയനായ സഞ്ചാരി അഷ്‌റഫ് മരിച്ച നിലയിൽ
    തൃശൂർ: ഹിമാലയത്തിലേക്ക് അടക്കം നടത്തിയ സൈക്കിൾ യാത്രയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സഞ്ചാരി തൃശൂർ പത്താംകല്ല് സ്വദേശി അഷ്റഫിനെ (43) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വടക്കാഞ്ചേരി എടങ്കക്കാട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന തോട്ടിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

    ഇന്ന് രാവിലെ പത്തോടെ മൃതദേഹം കണ്ട നാട്ടുകാർ വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. സമീപത്തെ തോട്ടുപാലത്തിന് മുകളിൽനിന്ന് വീണതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    സാഹസിക യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അഷ്റഫ്, സൈക്കിളിൽ ഹിമാലയവും ലഡാക്കുമെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. പൊലീസെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി.

