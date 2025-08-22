Begin typing your search above and press return to search.
    22 Aug 2025 4:51 PM IST
    22 Aug 2025 4:54 PM IST

    ഇലക്​ട്രിക്​ ബസുകളെ തള്ളിയും ഡീസൽ ബസുകളെ പിന്തുണച്ചും വീണ്ടും ഗതാഗത മന്ത്രി

    ''ബാറ്ററി ബസ് വാങ്ങുന്ന കാശിന് നാല്​ ഡീസൽ ബസ് വാങ്ങാം''
    ഇലക്​ട്രിക്​ ബസുകളെ തള്ളിയും ഡീസൽ ബസുകളെ പിന്തുണച്ചും വീണ്ടും ഗതാഗത മന്ത്രി
    തിരുവനന്തപുരം: ഇലക്​ട്രിക്​ ബസുകളെ തള്ളിയും ഡീസൽ ബസുകളെ പിന്തുണച്ചും മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാർ വീണ്ടും രംഗത്ത്​. കനകക്കുന്നിൽ ഗതാഗതവകുപ്പിന്‍റെ എക്സിബിഷനായ ട്രാൻസ്​പോയുടെ ഉദ്​ഘാടനച്ചടങ്ങിലായിരുന്നു മുൻമന്ത്രി ആന്‍റണി രാജുവിന്​ പരോക്ഷ വിമർശനങ്ങളടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ.

    വൈദ്യുതി ബസിൽ പരമാവധി ആറ്റിങ്ങൽ വരെയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരത്ത്​ നിന്ന്​ എറണാകുളത്തേക്ക് ഓടുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത്​ നിന്ന്​ പത്തുപേർ അധികം കയറിയാൽ ചേർത്തല വെച്ച് വണ്ടി നിന്ന്​ പോകും. ഒരു ബാറ്ററി ബസ് വാങ്ങുന്ന കാശിന് നാല്​ ഡീസൽ ബസ് വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ നിരത്തിലിറക്കിയ എ.സി ഡീസൽ ബസുകൾക്ക്​ അഞ്ചര- ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് കിട്ടുന്നു​ണ്ട്​. സ്ഥാപനത്തിന്​ ഏറ്റവും ഗുണകരമായത്​ ഡീസൽ ബസുകളാണ്​. സൂപ്പർഫാസ്റ്റുകൾ മുമ്പ്​ വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് വന്നവർ കൈകാണിക്കുന്ന ഇടത്തെല്ലാം നിർത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥ വെച്ചു. ഇതോടെ സമയത്ത് ബസ്​ എത്താത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായി.

    സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്​ ആ സങ്കല്പത്തിന്​ അനുസരിച്ചാകും ഇനിയുള്ള സൂപ്പർഫാസ്റ്റുകൾ ഓടുക. ദേശീയ പാത വികസനം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിക്ക്​ ​മറ്റൊരു സുവർണ്ണ കാലത്തിനാകും തുടക്കമാവുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി നിരത്തലിറക്കുന്ന പുതിയ വണ്ടി തട്ടിയാലും മുട്ടിയാലും ചീത്തയാക്കിയാലും അവനവൻ തന്നെയാകും ഉത്തരവാദിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ കയ്യടിയായിരിക്കും. ഇടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ നടപടിയുമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ‘സ്മാർട്ട്​ കാർഡ്​ ഇനി കടകൾ വഴിയും വിൽകും’

    തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിയുടെ സ്മാർട്ട്​ കാർഡുകൾ ഇനി കടകൾ വഴിയും വിൽക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രി കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ. 90000 കാർഡുകൾ ഇറക്കിയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന്​ വിറ്റുതീർന്നു. പിന്നാലെ 30000 കാർഡുകൾ​ കൂടിയെത്തിയെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോലും ബാക്കിയില്ല. കാർഡിന്‍റെ ​ ഒരു ഭാഗത്ത്​ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പരസ്യം നൽകുന്നതിന്​ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. ഇതും കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിക്ക്​ വരുമാനമാണ്​ -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

