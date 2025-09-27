Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:12 PM IST

    ആർ.ടി.ഒ ഓഫിസുകൾ ഉച്ചക്കുശേഷം അടച്ചിടരുതെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമീഷണറുടെ ഉത്തരവ്

    ആർ.ടി.ഒ ഓഫിസുകൾ ഉച്ചക്കുശേഷം അടച്ചിടരുതെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമീഷണറുടെ ഉത്തരവ്
    Listen to this Article

    പൊ​ന്നാ​നി: രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക്കെ​തി​രെ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഫോ​ൺ മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നു വ​രെ​യാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വു​പ്ര​കാ​രം ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക്ക ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സു​ക​ളും അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ട​രു​തെ​ന്ന പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​റ്റു സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ള്ള​ത്.

    മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​രാ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്. അ​ക്ഷ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ-​സേ​വാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ-​മെ​യി​ലാ​യി അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും അ​പ്ര​കാ​രം മ​റു​പ​ടി ഇ-​മെ​യി​ൽ മു​ഖേ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    transport commissionerRTOLatest NewsKerala
