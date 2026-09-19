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Madhyamam
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    വനം വകുപ്പിലും​ അഴിച്ചുപണി:18 ഐ.എഫ്.എസുകാർക്ക്​ സ്ഥലംമാറ്റം

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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യെ​യും മാ​റ്റി
    വനം വകുപ്പിലും​ അഴിച്ചുപണി:18 ഐ.എഫ്.എസുകാർക്ക്​ സ്ഥലംമാറ്റം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ൻ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി. 18 ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ എ. ​ഷാ​ന​വാ​സി​നെ കോ​ട്ട​യം സൗ​ത്ത് റീ​ജി​യ​ൻ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​വാ​ല്യു​വേ​ഷ​ൻ) ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. പ​ക​രം കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ​കെ.​ആ​ർ. സൂ​ര​ജ് ബെ​ന്നി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​ടെ ചു​മ​ല​ത ന​ൽ​കി. തെ​ന്മ​ല ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ അ​നി​ൽ ആ​ന്‍റ​ണി​യെ കൊ​ല്ലം സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റ​സ്ട്രി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റാ​യി മാ​റ്റി. പ​ക​രം അ​രി​പ്പ സ്റ്റേ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ട്രെ​യി​നി​ങ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം. ​രാ​ജാ​യെ തെ​ന്മ​ല ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യാ​ക്കി.

    റാ​ന്നി ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ എ​ൻ. രാ​ജേ​ഷി​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നോ​ർ​ത്ത് റീ​ജി​യ​ൻ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​വാ​ല്യൂ​വേ​ഷ​ൻ) ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.​ പ​ക​രം കെ. ​അ​രു​ൾ​സെ​ൽ​വ​ൻ റാ​ന്നി ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യാ​കും. ​നി​ല​മ്പൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ പി. ​ധ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ നി​ല​മ്പൂ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് (റി​സ​ർ​ച്ച്) നോ​ർ​ത്ത് ആ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. ​ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (റി​സ​ർ​ച്ച്) നോ​ർ​ത്ത് കെ.​കെ. സു​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ നി​ല​മ്പൂ​ർ (നോ​ർ​ത്ത്) ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ആ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.

    ​ജോ​സ​ഫ് തോ​മ​സി​നെ തൃ​ശൂ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് (റി​സ​ർ​ച്ച്) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ല​ക്കു​ടി ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ആ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. ചാ​ല​ക്കു​ടി ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ​എം. ​വെ​ങ്കി​ടേ​ശ്വ​ര​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​നാ​യും മാ​റ്റി. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ ​വ​രു​ൺ ദാ​ലി​യ​യെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ്) ആ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.

    ​പെ​രി​യാ​ർ ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വ് (ഈ​സ്റ്റ്) ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​യു. സാ​ജു​വി​നെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ലാ​ൻ) ആ​യി സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി. കോ​ന്നി ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ​ആ​യു​ഷ് കു​മാ​ർ കോ​രി​യെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ) ആ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്. ജ​സ്റ്റി​ൻ സ്റ്റാ​ൻ​ലി​യെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ്) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​രി​യാ​ർ ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വ് (ഈ​സ്റ്റ്) ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി മാ​റ്റി. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ലാ​ൻ) എം. ​വി​മ​ലി​നെ കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ആ​യി സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി. ​അ​ഭ​യ് യാ​ദ​വി​നെ തൃ​ശൂ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ്സ് (റി​സ​ർ​ച്ച്) നോ​ർ​ത്ത് ആ​യും നി​യ​മി​ച്ചു.

    ​മ​ണി​പ്പൂ​ർ കേ​ഡ​റി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ഡ​ർ മാ​റ്റം​വ​ഴി എ​ത്തി​യ എ​ൻ. വ​ല്ലി​യെ അ​രി​പ്പ സ്റ്റേ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ട്രെ​യി​നി​ങ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ​എ​സ്.​ബി. മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​നെ കോ​ന്നി ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ യു​ടെ പൂ​ർ​ണ​ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റാ​യും സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി.

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    News Summary - transfer to 18 forest officers
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