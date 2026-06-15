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    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 10:21 PM IST

    ഡോ. റീനയുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിൽ ​തിരുത്തൽ: അ​വ​ധി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ന്ന ഭാ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​

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    ഡോ. റീനയുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിൽ ​തിരുത്തൽ: അ​വ​ധി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ന്ന ഭാ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്) സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഡോ. ​കെ. റീ​ന​യെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ തി​രു​ത്ത് വ​രു​ത്തി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്. ഡോ. ​റീ​ന 15 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ന്ന പ​ഴ​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ ഭാ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് തി​രു​ത്ത​ൽ. പു​തി​യ ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ന്‍റെ നി​യ​മ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മാ​റ്റ​മെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ള്ള​ത്. 15 ദി​വ​സം അ​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് മാ​റ്റ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ റീ​ന​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ ​ഭാ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ മാ​റ്റി​യ​ത്​ ഞെ​ട്ടി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ ഡോ. ​റീ​ന ആ​ദ്യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. താ​ൻ 15 ദി​വ​സം അ​വ​ധി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത കാ​ര​ണം ര​ണ്ട​ര ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​വ​ധി ചോ​ദി​ച്ച​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം സ​ർ​വി​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് പോ​കു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ തെ​റ്റാ​യ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന​ട​ക്കം റീ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന റീ​ന​യെ എ​റ​ണാ​കു​​ള​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി, പ​ക​രം ഡോ. ​മീ​നാ​ക്ഷി​ക്ക്​ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ‘തു​ര​പ്പ​ൻ പ​ണി’ കാ​ണി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. നി​പ പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ലം വ​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് ത​ന്നെ അ​ത് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്നു വൈ​കി​ട്ട് 5.30ന് ​വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ത​നി​ക്ക് ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഡോ. ​റീ​ന പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്നോ​ടൊ​പ്പം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി​ക്ക് ത​ന്നെ ഫ​ലം​വ​ന്ന​ത് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് ആ​റു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​വ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:transferapplicationleaveOrderscorrectionexemption
    News Summary - Dr. Reena's transfer order amended: Part requesting extension of time omitted
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