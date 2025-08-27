Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 6:44 AM IST

    കൈവശ ഭൂമി പതിച്ചുനൽകൽ: ആരാധനാലയങ്ങൾ, ശ്മശാനങ്ങൾ എന്നിവക്ക്​ പരമാവധി ഒരേക്കർ മാത്രം

    കൈവശ ഭൂമി പതിച്ചുനൽകൽ: ആരാധനാലയങ്ങൾ, ശ്മശാനങ്ങൾ എന്നിവക്ക്​ പരമാവധി ഒരേക്കർ മാത്രം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൈ​വ​ശ ഭൂ​മി​യി​ലെ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രേ​ക്ക​ർ മാ​ത്ര​മേ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ക്ക്​ പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​വൂ എ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യോ​ടെ ഭൂ​മി പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​തു​ക്കി റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പ്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ച ഭൂ​മി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​യി പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ നേ​ര​ത്തെ പൊ​തു​മാ​ന​ദ​ണ്ഡം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ, ചാ​രി​റ്റ​ബ്​​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഭൂ​മി നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാം.

    ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​യും 1990 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ മു​മ്പ്​ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​വ​യു​മാ​ക​ണം. ​ക​ലാ, കാ​യി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ, ചാ​രി​റ്റ​ബ്​​ൾ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ 2020 ജ​നു​വ​രി 29നും ​തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ഉ​ള്ള​വ​യു​മാ​ക​ണം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല 2020ന്​​ ​തെ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വ്​ -ചെ​ല​വ്​ ക​ണ​ക്ക്​ പാ​സാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം. ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 50ഉം ​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 25ഉം ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഞ്ചും സെ​ന്‍റും​ ഭൂ​മി​യും, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 15ഉം ​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 10ഉം ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഞ്ചും സെ​ന്‍റ്​ ഭൂ​മി​യാ​ണ്​ പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നാ​വു​ക. ​വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Government of Keralaworship placespublic cemeteryRevenue Department of kerala
    News Summary - Transfer of land: Maximum of one acre for places of worship and cemeteries
