    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 May 2026 8:38 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 10:50 PM IST

    ആഭ്യന്തരവകുപ്പിൽ ‘പണി’ തുടങ്ങി ഇടത് അനുകൂല സംഘടനാ നേതാക്കളെ ഇളക്കി

    ആഭ്യന്തരവകുപ്പിൽ 'പണി' തുടങ്ങി ഇടത് അനുകൂല സംഘടനാ നേതാക്കളെ ഇളക്കി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​നു​കൂ​ല നേ​താ​ക്ക​ളെ ക്രൂ​ര​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ‘പ്ര​തി​കാ​രം’ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള ‘പ​ണി’ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി. പൊ​ലി​സ് ഒ​ഫീ​സേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​ഒ.​എ) നേ​താ​ക്ക​ളെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ്​ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഒ​ഫീ​സേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും സ്ഥ​ല​മാ​റ്റി ഡി.​ജി.​പി പ്ര​​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷം യൂ​നി​ഫോ​മി​ടാ​തെ സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ മാ​ത്രം ജോ​ലി ചെ​യ്ത ഇ​വ​രെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​ർ. പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ ക്ലി​ഫ് ഹൗ​സി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ്യൂ​സി​യം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​ക്കി​യാ​ണ് നി​യ​മി​ച്ച​ത്. പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ശാ​ന്ത്. ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​ആ​ർ. ബി​ജു​വി​ന്​ കൊ​ച്ചി സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ മാ​റ്റം.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ടു​ത്ത പീ​ഡ​ന​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​ത്. ട്രാ​ഫി​ക്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ജി​ല്ല വി​ട്ടു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണം മാ​റു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​വ​രി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ ത​ങ്ങ​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:Kerala Policetransferkerala police officers associationKerala News
    News Summary - Kerala Police Officers Association leaders transferred, State President R. Prashanth appointed as Museum SHO
