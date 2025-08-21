Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുലിനെതിരെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:23 PM IST

    രാഹുലിനെതിരെ പരാതിയുമായി ട്രാൻസ്​ യുവതിയും; ‘രാത്രി 11ന്​ ശേഷം​ ഫോൺ വിളി, ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ളയാളെ പോലെ സംസാരം...’

    text_fields
    bookmark_border
    ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന്​ തെളിയിക്കാൻ രാഹുലിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ട്രാൻസ്​ യുവതി
    രാഹുലിനെതിരെ പരാതിയുമായി ട്രാൻസ്​ യുവതിയും; ‘രാത്രി 11ന്​ ശേഷം​ ഫോൺ വിളി, ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ളയാളെ പോലെ സംസാരം...’
    cancel

    കൊച്ചി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ട്രാൻസ്​ യുവതി അവന്തിക രംഗത്ത്​. തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യണമെന്നതടക്കം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്​ രാത്രികളിൽ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നാണ്​ പ്രധാന ആരോപണം.

    മൂന്ന്​ വർഷമായി രാഹുലിനെ പരിചയമുണ്ട്​. ആദ്യമൊക്കെ രാത്രി 11ന്​ ശേഷമാണ്​ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നത്​. പിന്നീട്​ നിരന്തരം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ളയാളെ പോലെയാണ്​ രാഹുൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത്​.

    രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം ലൈംഗിക ചുവയുള്ളവയായിരുന്നു. റിനി ജോർജിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്​ തനിക്കും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ പ്രേരണയായത്​. ചില കോൺഗ്രസ്​ നേതാക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും​ താൻ ഇതേക്കുറിച്ച്​ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകയായ​ അവന്തിക, ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന്​ തെളിയിക്കാൻ രാഹുലിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rahul MamkootathilTrans Women
    News Summary - Trans Women complaint against Rahul Mamkootathil
    Similar News
    Next Story
    X