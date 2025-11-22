Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightയു.ഡി.എഫ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 5:10 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 6:12 PM IST

    യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥികളായ ട്രാൻസ് വുമൺ അമേയയുടെയും അരുണിമയുടെയും നാമനിർദേശ പത്രിക അംഗീകരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വനിത സംവരണ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാം
    യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥികളായ ട്രാൻസ് വുമൺ അമേയയുടെയും അരുണിമയുടെയും നാമനിർദേശ പത്രിക അംഗീകരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പോത്തൻകോട് ഡിവിഷനിൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ട്രാൻസ് വുമൺ അമേയ പ്രസാദിന് മത്സരിക്കാം. വനിതാ സംവരണ സീറ്റിൽ മൽസരിക്കാനുള്ള അമേയയുടെ നാമനിർദേശ പത്രിക അംഗീകരിച്ചു. രേഖകൾ പ്രകാരം വനിതയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

    നേരത്തെ, വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​മേ​യ​യു​ടെ ​പേ​രി​നു​നേ​രെ ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ എ​ന്നു​ള്ള​തിനാൽ അ​മേ​യ പ്ര​സാ​ദ് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​​പ​ത്രി​ക സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്ക്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അമേയ നേരത്തെ തന്നെ പോത്തൻകോട് ഡിവിഷനിൽ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

    സ്ഥാനാർഥിത്വം അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്‌ പറഞ്ഞ അമേയ ഇക്കുറി പോത്തൻകോട് ഡിവിഷൻ യു.ഡി.എഫിനൊപ്പമായിരിക്കുമെന്നും 'മാധ്യമ'ത്തോട് പ്രതികരിച്ചു. അഭിനേതാവായ അമേയ കേരള പ്രദേശ്‌ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്‌ഥാന പ്രസിഡന്റും കെ.പി.സി.സി അംഗവുമാണ്‌.

    കൂടാതെ, ആലപ്പുഴ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വയലാര്‍ ഡിവിഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ട്രാൻസ്‍ വുമണ്‍ അരുണിമ എം. കുറുപ്പിന്‍റെ സ്ഥാനാർഥിത്വവും അംഗീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ അരുണിമയുടെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു. വോട്ടർ ഐഡി ഉൾപ്പടെ അരുണിമയുടെ രേഖകളിൽ സ്ത്രീ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ സ്ത്രീ സംവരണ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് തടസമില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് ആരും എതിർത്തതുമില്ല. ഇതോടെയാണ് അരുണിമക്ക് മത്സരിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങിയത്.

    പത്രിക പിൻവലിക്കൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട്​ മൂന്നുവരെ

    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട്​ മൂന്നുവരെ പത്രിക പിൻവലിക്കാം. സ്ഥാനാർഥിക്കോ നാമനിർദേശകനോ സ്ഥാനാർത്ഥി അധികാരപ്പെടുത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റിനോ ഇതിനായി ഫോറം -5 ൽ തയാറാക്കിയ നോട്ടീസ് നൽകാം. പത്രിക പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന സമയത്തിന് ശേഷം റിട്ടേണിങ്​ ഓഫീസർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മലയാളം അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര്, വിലാസം, അനുവദിച്ച ചിഹ്നം എന്നിവയാണ് ഈ പട്ടികയിലുണ്ടാവുക. അതത് റിട്ടേണിങ്​ ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിലും ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക പരസ്യപ്പെടുത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:udf candidateTrans WomenKerala Local Body Election
    News Summary - Trans women Ameya and Arunima can contest on women's reserved seats
    Similar News
    Next Story
    X