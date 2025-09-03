Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 12:07 PM IST

    ​ഓണപ്പാച്ചിലിന് പാളത്തിൽ കുരുക്ക്; കേരളത്തിലേക്കുള്ള ​ട്രെയിനുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയോടുന്നു

    Trains running late despite Onam rush
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കോഴി​ക്കോട്: ഓണമാഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച മലയാളികളടക്കമുള്ളവരെ വലച്ച് ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്ന കേരള എക്സ്പ്രസ് (12626) അഞ്ചുമണിക്കൂർ വൈകിയോടുന്നു. ദിബ്രുഗറിൽനിന്ന് കന്യാകുമാരി വരെ പോകുന്ന വിവേക് എക്സ്പ്രസാകട്ടെ (22504) നാലുമണിക്കൂർ വൈകിയോടുകയാണ്. ബിലാസ്പൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ 8:15ന് യാത്രയാരംഭിച്ച ബിലാസ്പൂർ - തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് (22619) രണ്ടുമണിക്കൂറാണു വൈകിയോടുന്നത്.

    അതേസമയം, മുംബൈയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്ന നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് (16345), മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് (16605), കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് (16650) എന്നിവയും വൈകിയോടുന്നു.

