By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അഗ്​നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ പരിശീലനം നല്‍കിയ സംഭവത്തില്‍ എറണാകുളം ജില്ല ഓഫിസറോടും റീജനൽ ഓഫിസറോടും ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി ബി. സന്ധ്യ വിശദീകരണം തേടി. സംഭവത്തില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

പരിശീലനം നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്​ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ആലുവയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പുതുതായി രൂപംനൽകിയ റെസ്‌ക്യൂ ആൻഡ് റിലീഫ് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലായിരുന്നു സംഭവം.

അപകടത്തില്‍നിന്ന്​ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വിവിധ രീതികള്‍, അതിനായി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം എന്നിവയിൽ ഉദ്ഘാടനവേദിയില്‍വെച്ച്​ നൽകിയ പരിശീലനമാണ്​ വിവാദമായത്​. പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടിന് പരിശീലനം നല്‍കിയത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണിതെന്നും ആരോപിച്ച്​ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ കെ. സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിന്‍റെകൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ ഫയർഫോഴ്​സ്​ മേധാവി അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്​.

പരിശീലനം നല്‍കാനിടയായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാന്‍ പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്ത മൂന്ന്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്​ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. ഇവരുടെ വിശദീകരണം ലഭിച്ചശേഷമാകും തുടർനടപടികള്‍.

എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന്​ ഫയർഫോഴ്​സ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിക്കുന്നു. സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍, റസി‍‍ഡന്‍റ്സ്​ അസോസിയേഷനുകള്‍, എൻ.ജി.ഒകള്‍ എന്നിവക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം മാത്രമാണ് നല്‍കിയത്​. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കരുതെന്ന് ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Training for Popular Front activists: Fire chief seeks explanation, officials say it is not unusual