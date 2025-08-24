Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജിംനേഷ്യത്തിന്‍റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:15 AM IST

    ജിംനേഷ്യത്തിന്‍റെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ പരിശീലകൻ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    VV Vishnu
    cancel
    camera_alt

    അറസ്റ്റിലായ വി.വി. വിഷ്ണു, പിടികൂടിയ കഞ്ചാവ്

    ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ പരിശീലകൻ അറസ്റ്റിൽ. കൊമ്മാടി സ്വദേശി വി.വി. വിഷ്ണു (31) ആണ് പിടിയിലായത്. 2.53 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് ഇയാളിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

    ആലപ്പുഴ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രശാന്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഗ്രേഡ്)മാരായ ഇ.കെ. അനിൽ, വേണു. സി.വി, ഷിബു പി. ബെഞ്ചമിൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ വിപിൻ വി.ബി, ഗോപികൃഷ്ണൻ, വർഗീസ് പയസ്, വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ പി. അനിമോൾ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ ഡ്രൈവർ വർഗീസ് എ.ജെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gym TrainerAlappuzhacannabisArrestLatest News
    News Summary - Trainer arrested for selling cannabis under the guise of a gym
    Similar News
    Next Story
    X