Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതൃശൂർ - ഷൊർണൂർ റൂട്ടിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:22 PM IST

    തൃശൂർ - ഷൊർണൂർ റൂട്ടിൽ ​ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    Train, Maveli Express
    cancel
    Listen to this Article

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: മം​ഗ​ള ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ എ​ഞ്ചി​ൻ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ -ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ട്രെ​യി​ൻ ഗ​താ​ഗ​തം മുടങ്ങി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെയുണ്ടാ​യ സം​ഭ​വം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    നി​സാ​മു​ദ്ദീ​നി​ൽ നി​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന 12618-ാം ന​മ്പ​ർ മം​ഗ​ള എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ എ​ഞ്ചി​നാ​ണ് രാ​വി​ലെ 6.15-ഓ​ടെ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര​ക്കും വ​ള്ള​ത്തോ​ൾ ന​ഗ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നും ഇ​ട​യി​ൽ കേ​ടാ​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മ​റ്റ് ട്രെ​യി​നു​ക​ളും വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു. ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് പു​തി​യ എ​ഞ്ചി​ൻ എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 9.23നാ​ണ് മം​ഗ​ള യാ​ത്ര പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​റ്റ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും പോ​കാ​നാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:train timetrain cancelled
    News Summary - Train traffic on the Thrissur - Shoranur route has been disrupted
    Similar News
    Next Story
    X